Almendra, de figura en Boca a deudor millonario: La Justicia falla a favor del club

El ex jugador de Boca Juniors, Agustín Almendra, fue condenado a pagar más de un millón de dólares al club por una deuda contraída en 2019. El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirma la sentencia anterior, complicando la situación financiera del mediocampista que actualmente juega en Necaxa.

Agustín Almendra , una de las promesas más brillantes surgidas de Boca Juniors en la última década, se encuentra ahora en una encrucijada legal y financiera. Tras una prolífica etapa en el club, que incluyó una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y el rechazo de ofertas de equipos importantes como Inter, Porto, Napoli e Inter Miami, el mediocampista ahora debe enfrentar una deuda millonaria con el Xeneize.

Esta situación es el resultado de un préstamo otorgado en 2019, durante la presidencia de Daniel Angelici, que Almendra no restituyó. La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmando una sentencia anterior del Juzgado Civil N.º 71, obliga al jugador a pagar más de 1.113.000 dólares, sumando el capital prestado, intereses y costas judiciales. Esta cifra representa aproximadamente la mitad de lo que Racing pagó por su transferencia a México a principios de este año, lo que agrava aún más su situación. La historia de Almendra en Boca estuvo marcada por altibajos, desde sus prometedoras actuaciones en el campo hasta los problemas extrafutbolísticos que finalmente precipitaron su salida a costo cero. \El préstamo, solicitado por Almendra para la compra de una vivienda debido al embarazo de su esposa, fue firmado el 19 de febrero de 2019. El club, en un intento por recompensar al jugador después de rechazar varias ofertas, decidió otorgarle el adelanto. Sin embargo, dado que el préstamo se formalizó fuera del contrato laboral, el club, bajo la nueva gestión de Jorge Amor Ameal, con Mario Pergolini y Juan Román Riquelme como vicepresidentes, no pudo descontar el monto de su salario, dependiendo únicamente de la voluntad del jugador para la restitución. La relación entre Almendra y la dirigencia posterior se tensó desde el principio, ya que el jugador contrajo Covid y su regreso se demoró en medio de problemas familiares y diferencias con el Consejo de Fútbol. A pesar de un buen rendimiento en 2021, una fuerte discusión con el entrenador Sebastián Battaglia en 2022 lo marginó del equipo, marcando el fin de su etapa en Boca. La posterior demanda judicial, iniciada por el club tras su partida libre, se extendió por más de dos años, agravando la situación financiera del club al no poder beneficiarse de una posible transferencia para recuperar la deuda.\En su defensa, Almendra argumentó que el dinero recibido no era un préstamo, sino una bonificación por sus actuaciones deportivas, una afirmación que fue desestimada por la Justicia. El fallo de la Cámara se basa en los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que regulan el contrato de mutuo, estableciendo claramente la obligación del jugador de restituir el dinero prestado. Ahora, Almendra tiene un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, una vía con pocas posibilidades de éxito. De no hacerlo, la sentencia será firme y deberá cumplir con el pago en un período similar. En caso de incumplimiento, Boca Juniors podría tomar medidas ejecutivas, como el embargo de cuentas y bienes. Actualmente, Almendra milita en Necaxa, donde no ha logrado consolidarse debido a una lesión y problemas de rendimiento. Este presente, marcado por deudas y dificultades dentro y fuera de la cancha, contrasta fuertemente con las expectativas que generó en sus inicios, cuando era considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino





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