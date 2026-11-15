Almada rompe protocolo y apoya a su barrio en la Copa Potrero

Thiago Almada abandonó la concentración de la Selección Argentina para alentar a El Guayo, su club de origen, en la Copa Potrero. Descubrí los detalles del evento.

El mediapunta argentino Thiago Almada rompió momentáneamente el protocolo de la concentración de la Selección Nacional para apoyar a su comunidad. Este gesto, ocurrido en el predio de Ciudad Universitaria, permitió que el jugador de River Plate estrechara lazos con sus raíces en Fuerte Apache. La estrella millonaria acudió específicamente para alentar a El Guayo en la Copa Potrero, un torneo que organiza su club de barrio.

El mediapunta alienta a El Guayo en Ciudad Universitaria

Thiago Almada se presentó en el predio de Ciudad Universitaria con el objetivo principal de ver jugar a El Guayo, el club que representa oficialmente a su barrio de origen. Esta presencia fue destacada porque coincide con un periodo de alta presión internacional para el futbolista. El mediapunta, quien surgió como jugador en Vélez, es también el presidente del conjunto que actualmente ostenta el título de último campeón de este torneo local. Su participación se centró en brindar apoyo emocional a los jugadores de su comunidad desde las gradas.

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Contexto de la concentración y horarios de entrenamiento

La ausencia temporal de Almada de la concentración oficial ocurrió en medio de un momento crítico para la Selección Argentina. El equipo nacional enfrenta una revisión estratégica tras la caída sufrida en el amistoso previo disputado contra Uruguay. Inmediatamente después de este evento, el seleccionador nacional debe preparar al plantel para el próximo choque oficial contra Costa Rica, que tendrá lugar en Córdoba el próximo martes. Almada regresó puntualmente a Ezeiza para reanudar sus actividades de preparación física y táctica con el seleccionado mayor a las 18.30 horas.

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La inversión de River Plate y el rendimiento del futbolista

Thiago Almada es una figura central para River Plate, un club de Núñez que realizó una inversión significativa de 20 millones de dólares para asegurar sus servicios. Su importancia dentro de la estructura del equipo millonario y la selección nacional se refleja en su continuidad en el once titular. En el último partido amistoso contra Uruguay, Almada fue el mediapunta que abrió el partido, demostrando su vigencia técnica y física. Sin embargo, su participación en ese encuentro fue parcial, ya que el cuerpo técnico decidió reemplazarlo a los 60 minutos del encuentro por Marcos Brindicci.

La convocatoria de River Plate y los compromisos del Clausura

Thiago Almada no es el único representante del plantel de River Plate presente en la lista de la Selección Argentina. El equipo nacional también convoca a Gonzalo Montiel y al juvenil Santiago Beltrán, lo que evidencia la fuerte influencia del club en la Selección. Leonardo Ponzio, el técnico de River Plate, está atento al retorno de estos futbolistas para integrarlos nuevamente a los entrenamientos del equipo local. Esta integración es fundamental porque el plantel debe descansar y recuperar fuerzas antes de enfrentar los partidos decisivos por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.