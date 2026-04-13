Allaria, un gigante del mercado de capitales, se expande al sector inmobiliario

Allaria, un importante jugador en el mercado de capitales, lanza Allaria Real Estate, marcando su entrada en el sector inmobiliario con el objetivo de vender emprendimientos, propiedades residenciales y servicios corporativos. La empresa prevé ventas por más de 10 millones de dólares en su primer año y ofrecerá financiación privada para la compra de unidades nuevas.

Allaria , un destacado jugador en el mercado de capitales , anuncia la apertura de una nueva unidad de negocios, marcando su incursión en el sector inmobiliario. Con el lanzamiento de ' Allaria Real Estate ', la firma se enfoca en la venta de emprendimientos, propiedades residenciales y el mercado corporativo. La empresa tiene planes de expandirse, considerando la incorporación de nuevas unidades relacionadas con el sector agropecuario y otros vehículos de inversión ligados al sector inmobiliario en el futuro.

Este movimiento estratégico llega en un momento de notable dinamismo para el mercado inmobiliario, que, tras un periodo de relativa calma, muestra señales de recuperación. Se observa un aumento en las operaciones, el resurgimiento del crédito hipotecario y el retorno de los desarrolladores a la comercialización de stock terminado.

Ignacio Viñas, cofundador y CEO de Allaria Real Estate, en una entrevista exclusiva con El Cronista, señaló que la iniciativa es casi natural, ya que la inversión en bienes raíces es una práctica común entre los inversores, y ahora se presentan mejores condiciones para combinar esta inversión con el mercado de capitales. Viñas anticipa que la compañía prevé cerrar su primer año con ventas superiores a los 10 millones de dólares.

La nueva división operará como una inmobiliaria tradicional, aprovechando la sólida estructura comercial, la reputación de la marca y la extensa base de clientes que Allaria ha construido a lo largo de los años en el ámbito financiero. Según Viñas, la idea es ofrecer a los clientes soluciones integrales, satisfaciendo sus necesidades inmobiliarias, ya sea para inversiones residenciales o para la búsqueda de espacios corporativos. La primera fase de esta estrategia se centrará en la Ciudad de Buenos Aires, en zonas premium y en operaciones de ticket medio y alto.

En cuanto a los emprendimientos, la firma ha establecido acuerdos con importantes desarrolladoras del mercado, como Consultatio, fundada por Eduardo Costantini, donde comercializará unidades de proyectos terminados, como Huergo 475. También se ha aliado con Argencons, la desarrolladora detrás de la marca Quartier, igualmente controlada por Costantini, para la venta de unidades disponibles en Distrito Quartier Puerto Retiro y proyectos en Punta del Este, como Brava 30. Un tercer acuerdo inicial es con ATV, para la comercialización de tres emprendimientos ubicados en Palermo.

En el segmento residencial, Allaria Real Estate se enfocará en propiedades terminadas para su venta. Además, buscará opciones de financiación privada para proyectos específicos donde todavía existe stock disponible. Para el mercado corporativo, la firma brindará asesoramiento a empresas en temas de alquileres, traslados, búsqueda de oficinas y oportunidades de inversión hotelera. Contará con el apoyo de Almarena, una empresa afiliada al grupo, especializada en obras y acondicionamiento de espacios. El objetivo es captar operaciones que incluyan la búsqueda de oficinas y la posterior adecuación de los inmuebles.

Uno de los diferenciadores clave será la venta de unidades nuevas con financiación privada, proporcionada por un fondo vendedor, un segmento en el que la banca tradicional tiene una presencia limitada en la actualidad. La compañía iniciará esta modalidad con dos proyectos: Distrito Quartier Puerto Retiro y Prima Caballito. En ambos casos, el comprador podrá realizar un anticipo inicial y financiar una parte significativa del valor en dólares. La primera opción ofrece financiación de hasta el 40% a ocho años, con una tasa anual del 8,5%. La segunda alternativa permite financiar hasta el 60% a doce años, con una tasa anual del 9,75%. Esta operatoria está dirigida a compradores con ingresos y capacidad de pago que actualmente no encuentran una alternativa similar en los bancos tradicionales para adquirir unidades nuevas listas para ocupar.

Además de la escasez de crédito, la compañía identifica una oportunidad en el stock terminado. Parte de las unidades que actualmente se comercializan fueron desarrolladas con costos en dólares más bajos que los actuales, lo que permite ofrecerlas a precios competitivos en comparación con los precios en pozo. Viñas destacó que hace años no se observaba una situación similar, con departamentos listos para ocupar a un precio inferior al costo de reposición.

Cabe mencionar que a mediados de 2025, Allaria ya había dado un primer paso en el sector, al lanzar, junto con Lendar y Remax, Allaria-Lendar, un fondo cerrado en dólares diseñado para financiar créditos hipotecarios. Este vehículo, aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), estaba habilitado para captar hasta 100 millones de dólares. La iniciativa buscaba canalizar el ahorro privado hacia préstamos para la compra de viviendas, en un mercado con una oferta bancaria limitada. Inicialmente, el fondo planeaba colocar entre 2,5 y 10 millones de dólares, con un tope autorizado de 100 millones de dólares. La inversión mínima para participar era de 500 dólares, con el objetivo de atraer también a pequeños ahorristas. Los créditos proyectados se otorgarían en dólares, con tasas fijas cercanas al 13,5% anual y plazos de entre uno y cinco años.





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