Allaria proyecta que los bancos argentinos alcanzarán un ROE promedio significativamente más alto en 2026 impulsado por eficiencias, tasas estables y mejora en calidad de cartera

Un informe de la consultora Allaria analiza la evolución del sector financiero argentino tras un primer trimestre de 2026 con recuperación secuencial en resultados, destacando el potencial de revalorización de las acciones bancarias ante la expectativa de normalización de rentabilidad. El estudio señala mejoras en márgenes por menor costo de fondeo, crecimiento del crédito en dólares, pero persistente debilidad en pesos, y evalúa valuations con precios objetivos que implican subas de hasta 80% para Galicia y Santander, mientras que Macro y BBVA muestran potencial más moderado. La rentabilidad proyectada para 2026 sugiere un salto sustancial, especialmente en entidades como Galicia y Supervielle, aunque dependerá de la evolución de la mora y la capacidad de sostener el crecimiento crediticio sin nuevos problemas de incobrabilidad.

El informe de la consultora Allaria analiza la situación actual y proyecciones del sector bancario argentino, destacando una mejora secuencial en los resultados del primer trimestre de 2026 impulsada por el reacomodamiento de tasas y una baja en el costo de fondeo, tras un cierre de 2025 más exigente con presión sobre márgenes, cargos por incobrabilidad elevados y procesos de reorganización.

La entidad estima que, con las eficiencias ya ejecutadas, tasas más estables, menor inflación y una mejora gradual en la calidad de las carteras, los bancos podrían alcanzar en promedio un ROE (Return on Equity) cercano a niveles significativamente más altos el próximo año, comparado con 2025 y el inicio de 2026. En cuanto a la composición del crédito, los préstamos al sector privado en moneda local mostraron bajas en adelantos, prendarios y tarjetas de crédito, con la única excepción de los créditos hipotecarios que lograron crecer.

En dólares, los préstamos al sector privado representan el 24% del total del sistema, un crecimiento que ayuda a sostener parte del negocio pero no compensa plenamente la debilidad del crédito en pesos, especialmente en el segmento minorista donde los bancos mantienen prudencia por el deterioro de la mora. La cuenta de ahorros vio una caída fuerte del 5,4% real en el trimestre, mientras que las cuentas a la vista también cayeron con fuerza, lo que implica una dependencia mayor de fondeo remunerado y menos de saldos baratos, limitando la mejora de márgenes si la demanda de crédito no acompaña.

En el análisis de valuations, los precios objetivos de Allaria para fin de 2026 muestran potenciales de suba significativos: Galicia cotiza a $8.210 con objetivo de $15.000 (potencial del 83%), Santander a $3.267,50 con objetivo de $5.900 (potencial del 80%), y Macro a $14.810 con objetivo de $22.000 (potencial del 49%). Los mayores porcentajes no se concentran necesariamente en los bancos con balances más prolijos, sino en aquellos donde el mercado castiga riesgos puntuales.

Galicia ofrece uno de los retornos más altos pero está condicionado por la evolución de la mora en consumo y el desempeño de Naranja X; Supervielle tiene potencial similar pero parte de una base de resultados más débil y necesita demostrar sostenibilidad de la mejora operativa sin nuevos cargos extraordinarios. Macro y BBVA Argentina muestran potenciales más moderados: Macro convive con mejor calidad de cartera, mientras que BBVA Argentina, tras un buen trimestre, tiene una cobertura de previsiones inferior a la de sus pares, un punto de atención para el mercado.

En términos de múltiplos, los bancos argentinos bajo cobertura cotizan en promedio a 1,09 veces el valor libro estimado para 2026, y los targets del broker equivalen en promedio a un múltiplo de 1,6 veces, lo que explica por qué los precios objetivos siguen muy por encima de las cotizaciones actuales: la apuesta es a que el mercado no reconoce del todo la normalización de la rentabilidad esperada para el próximo año. Para Galicia, la rentabilidad proyectada pasa del 5% actual al 13% en 2026, mientras que en Supervielle el salto esperado va del 1% al 10%, una magnitud que sostiene el optimismo del informe pero que marca el grado de exigencia para los balances en los próximos trimestres.

Banco Macro se destaca como una alternativa sólida en calidad de cartera: ganó $109.528 millones en el primer trimestre de 2026, superando los $109.528 millones del cuarto trimestre de 2025, y alcanzó un ROE del 8,5%, por encima del 7,3% previo. Sin considerar gastos extraordinarios de reestructuración vinculados al proceso posterior a la compra de Itaú Argentina, la rentabilidad habría sido aún mayor.

Aunque esos cargos continuarán pesando en 2026, Allaria elevó su estimación de ROE para este año del 5,5% al 7,7% tras un desempeño trimestral mejor al esperado y una dinámica más favorable en costos de fondeo. Macro mantiene la mejor cobertura del grupo en provisiones, lo que subraya su fortaleza en calidad de activos





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