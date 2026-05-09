Allaria mantiene recomendación de compra para todos los papeles analizados de energía eléctrica y gas en Argentina

El informe de Allaria actualiza las estimaciones de resultados para el primer trimestre de 2026 y mantiene la recomendación de compra para todos los papeles analizados de energía eléctrica y gas. Los papeles con mayor potencial de suba incluyen Edenor, Metrogas y Transener, mientras que Central Puerto y Transportadora de Gas del Sur tienen potenciales todavía relevantes.

El sector energético argentino vuelve a quedar bajo la lupa de la City por una combinación que el mercado viene siguiendo de cerca desde hace meses.

La recomposición tarifaria, la mejora de ingresos regulados, el avance de Vaca Muerta y la recuperación de márgenes empiezan a reflejarse en las estimaciones de resultados de las empresas que cotizan en el Merval. En ese escenario, Allaria actualizó sus proyecciones para el primer trimestre de 2026 y dejó un veredicto contundente, ya que mantiene recomendación de compra para todos los papeles analizados de energía eléctrica y gas.

El informe incluye a Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Transener (TRAN), Ecogas (ECOG), Edenor (EDN), Metrogas (METR), Central Puerto (CEPU) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4). Todas aparecen con recomendación Comprar, aunque el potencial de suba no es parejo. Según los precios objetivo 2026 del broker, el mayor recorrido aparece en las empresas reguladas, donde el mercado todavía podría estar descontando con cautela la normalización tarifaria y el impacto pleno sobre resultados.

El papel con mayor potencial es Edenor, con un precio de referencia de $1.835 y un target de $4.420, lo que implica una suba cercana al 141%. Muy cerca aparece Metrogas, con una referencia de $1.775 y un precio objetivo de $4.200, equivalente a un upside de casi 137%. Luego se ubican Ecogas, Transportadora de Gas del Norte y Transener, con recorridos esperados superiores al 100% o muy próximos a ese umbral.

Más atrás quedan Central Puerto y Transportadora de Gas del Sur, aunque con potenciales todavía relevantes. Para CEPU, Allaria fija un precio objetivo de $3.927, frente a una referencia de $2.150, lo que deja una suba estimada cercana al 83%. En TGS, el target es de $13.800 contra un precio de $9.025, con un recorrido potencial de alrededor del 53%. Edenor, el mayor upside del inform





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