Allaria Anticipa Aumento en la Intervención Cambiaria y el Futuro del Mercado de Capitales Argentino

Juan F. Politi, desde Allaria, analiza la situación económica argentina, prediciendo un aumento en la intervención cambiaria del Banco Central. La entrevista explora el papel de los Fondos de Asistencia Laboral, el riesgo país, las políticas gubernamentales y la evolución del mercado de capitales, incluyendo la entrada de dólares del 'colchón' y las estrategias para atraer inversores.

Días antes de que el Banco Central alcanzara un récord en la compra de dólar es, Juan F. Politi, desde Allaria, anticipó un aumento en la intervención cambiaria. En una entrevista con El Cronista, Politi resaltó la importancia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), sugiriendo que estos podrían impulsar la liquidez y profundidad del mercado de capitales , además de financiar hipotecas a largo plazo.

El analista destacó la caída del riesgo país tras las tensiones en Irán, preguntándose si el riesgo real es político o si es una consecuencia de factores externos. Politi expresó su confianza en un cambio estructural en Argentina, resaltando la política gubernamental de cumplir compromisos y abrir los mercados a la libre oferta y demanda.

Señaló el surgimiento de Vaca Muerta y la continuidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como políticas de Estado, más allá de las diferencias ideológicas. Además, enfatizó la necesidad de evitar la emisión monetaria que genere bienestar a corto plazo, ya que podría desembocar en inflación.

El mercado de capitales está experimentando una transformación, pasando de simplemente ofrecer aplicaciones financieras a involucrarse en la planificación de emprendimientos, ofreciendo crédito a PyMEs, facilitando la negociación de commodities y promoviendo la inversión en diversos instrumentos financieros. Politi considera que Argentina ya se encuentra en un nivel de riesgo país atractivo para los inversores internacionales.

Explica que el gobierno ha optado por priorizar el mercado local, que actualmente ofrece una profundidad mayor de lo esperado. La estabilidad económica está incentivando el movimiento de dólares que antes permanecían inactivos, como demuestra la diferencia entre el dólar MEP y el dólar Cable. Politi confirmó que, aunque lentamente, los dólares están fluyendo hacia Allaria, atribuyendo esta lentitud a que la 'Inocencia Fiscal' es un proceso gradual, no un blanqueo de capitales con fecha límite.

El análisis de Politi también abordó la iniciativa del ministro Luis Caputo de incentivar la creación de instrumentos para captar los dólares del 'colchón', y afirmó que esta medida es un impulso positivo para el mercado de capitales, que tiene como objetivo financiar la actividad productiva real. Esta oficina, que actualmente opera, fue concebida en 2017 para fondos de economía real, lo que inicialmente atrajo capital, pero luego enfrentó desafíos, incluyendo la pandemia y cambios políticos.

A pesar de los altibajos del mercado, Politi ve un aumento constante de la credibilidad, y anticipa una creciente oferta de dólares en los próximos meses. Politi prevé una compra activa de dólares por parte del Banco Central, y considera que no es probable que el gobierno permita una caída significativa del tipo de cambio.

Argumenta que la política de recompra de dólares no ha generado desequilibrios significativos, y aunque la inflación ha aumentado, atribuye esto a factores específicos como el incremento en los precios de los combustibles y servicios regulados. Finalmente, Politi sugiere que la inflación ha pasado a ser un problema secundario y que el Banco Central aprovechará la oportunidad para comprar dólares, manteniendo el tipo de cambio lejos de los límites superiores.





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