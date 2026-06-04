Allanaron el departamento del expresidente de ARSAT en Palermo Chico

La Policía Federal llevó a cabo una investigación en la vivienda del expresidente de ARSAT, en Palermo Chico, donde se encontraron drogas y elementos de espionaje. Se estima que el dinero hallado es de US$ 1.700.000.

Una valija con dólares y fajos termosellados: así allanaron el departamento del expresidente de ARSAT en el que también había drogas y aparatos para espiar.

Se trata de la vivienda que Facundo Leal, ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), posee en Palermo Chico. Una valija con dólares y fajos termosellados: así allanaron el departamento del expresidente de ARSAT al que también le encontraron drogas. Facundo Leal habla en nombre de ARSAT durante un evento realizado durante la gestión de Alberto Fernández.

(Foto: Maxi Failla) difundidos este jueves por la mencionada fuerza de seguridad se puede observar cómo dos de sus agentes revisan el equipaje y cuentan el dinero en moneda extranjera que fue descubierto en el inmueble de Leal. 1.700.000 dólares. Los elementos de espionaje profesional hallados en la casa del exfuncionario Facundo Leal, en Palermo Chico. Una posición que conservó incluso tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023.

Un agente de la Policía Federal revisa la valija que contenía US$ 800.000 en efectivo y fue hallada en la vivienda del exfuncionario Facundo Leal, en Palermo Chico. (Foto: Policía Federal Argentina) La investigación se llevó a cabo en la casa del expresidente de ARSAT, en Palermo Chico, donde se encontraron drogas y elementos de espionaje. Se estima que el dinero hallado es de US$ 1.700.000.

La Policía Federal llevó a cabo la investigación en la vivienda del exfuncionario, donde se encontraron elementos de espionaje y drogas. Se estima que el dinero hallado es de US$ 1.700.000. La investigación se llevó a cabo en la casa del expresidente de ARSAT, en Palermo Chico, donde se encontraron drogas y elementos de espionaje. Se estima que el dinero hallado es de US$ 1.700.000.

La Policía Federal llevó a cabo la investigación en la vivienda del exfuncionario, donde se encontraron elementos de espionaje y drogas. Se estima que el dinero hallado es de US$ 1.700.000





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