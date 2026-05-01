Allanamientos en la ACTC y ACPAC por una investigación de la Justicia Federal

La Justicia Federal allanó las sedes de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y la Asociación de Corredores de Turismo Carretera 2000 (ACPAC) en el marco de una investigación que involucra a figuras clave del automovilismo nacional, incluyendo a Hugo Mazzacane y su hijo Gastón. Se busca esclarecer posibles irregularidades en la gestión y organización de las competencias.

La Justicia allanó este jueves las instalaciones de la Asociación Corredores Turismo Carretera ( ACTC ) y de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera 2000 ( ACPAC ) en el marco de una investigación que busca determinar posibles responsabilidades en el ámbito del automovilismo nacional.

El operativo, llevado a cabo por personal de la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) bajo la dirección del Dr. Daniel Rafecas, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, se extendió a diversas sedes y talleres vinculados a equipos importantes de la divisional. La investigación, que se mantiene bajo estricta reserva, involucra a figuras prominentes del automovilismo argentino, incluyendo al presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, a su hijo Gastón Mazzacane, y a otros nombres relevantes como Alejandro Reggi, Javier Ciabattari y Roberto Valle.

El objetivo principal de los allanamientos es la recolección de pruebas documentales y digitales que puedan arrojar luz sobre las presuntas irregularidades que se investigan. Se incautó una gran cantidad de documentación física, archivos informáticos y se realizaron exhaustivas pericias fotográficas en los lugares allanados.

El alcance del operativo fue considerable, abarcando no solo las sedes de las asociaciones ACTC y ACPAC, sino también los talleres de equipos de renombre como Ambrogio Racing, Aimar Motorsport, Catalán Magni Motorsport, Coiro Competición, JM Motorsport, RV Racing, CMG Racing y Cristian Dose Competición. Esta amplitud en la búsqueda de evidencia sugiere que la investigación se centra en un posible esquema de irregularidades que involucra a múltiples actores del automovilismo.

La Justicia busca determinar si existió alguna forma de manipulación, fraude o incumplimiento de normativas en la gestión de los recursos y la organización de las competencias. La meticulosidad del procedimiento, con la intervención de la División Delitos Fiscales de la PFA, indica que la investigación se enfoca en posibles delitos económicos o fiscales relacionados con el deporte motor.

Se presume que la causa podría estar vinculada a cuestiones de financiamiento, patrocinio, o la administración de fondos provenientes de diversas fuentes. La colaboración de los equipos y las asociaciones en la entrega de la documentación requerida será crucial para el avance de la investigación. La investigación, que se inició hace varios meses, se ha mantenido en secreto hasta el momento para no entorpecer el desarrollo de las diligencias probatorias.

El Dr. Rafecas, conocido por su rigurosidad en la investigación de casos complejos, ha ordenado un análisis exhaustivo de toda la documentación y los archivos digitales incautados. Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas medidas de investigación, incluyendo testimonios de personas vinculadas a las asociaciones y a los equipos involucrados. La ACTC y la ACPAC han emitido comunicados oficiales expresando su total colaboración con la Justicia y su confianza en que se esclarecerán los hechos.

Sin embargo, la magnitud del operativo y la inclusión de nombres de alto perfil en la investigación han generado una gran repercusión en el mundo del automovilismo argentino. La comunidad del deporte motor observa con atención el desarrollo de la causa, esperando que se determine la verdad y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de que se confirmen las irregularidades.

El impacto de esta investigación podría ser significativo para el futuro del Turismo Carretera y del automovilismo nacional en general, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la gestión de los recursos





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