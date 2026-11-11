Alice Huang y Megaspeed: la conexión que puso a Nvidia bajo la lupa de EE. UU.

El vínculo entre la ejecutiva china Alice Huang y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha generado una investigación de EE. UU. sobre la venta de chips de IA a Megaspeed, una empresa vinculada a la defensa y centros de datos nacionales.

El vínculo entre la ejecutiva china Alice Huang y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha generado una investigación de EE. UU. sobre la venta de chips de IA a Megaspeed, una empresa vinculada a la defensa y centros de datos nacionales.

La relación entre Huang y Nvidia

A partir de 2024, se descubrió que Alice Huang, de 51 años, mantenía una estrecha relación con Jensen Huang, el líder de Nvidia. La relación se documentó en varias reuniones en Shanghái, Taiwán y Singapur, donde Huang presentó a Megaspeed como un socio estratégico para la tecnología de Nvidia.

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Las fotografías verificadas por The New York Times muestran a Huang y Jensen Huang en eventos tecnológicos y cenas privadas, lo que sugiere una colaboración más allá de la mera relación comercial.

Investigación de EE. UU. y la prohibición de chips

En junio de 2024, el Departamento de Comercio de EE. UU. envió a un funcionario para investigar a Megaspeed. La investigación se centró en la posible transferencia de chips de IA de Nvidia a empresas chinas, lo que contraviene las restricciones de exportación impuestas por el gobierno estadounidense.

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El presidente Trump no tomó medidas cuando se le informó sobre la situación en 2023, pero la presión internacional y la creciente tensión geopolítica llevaron a una revisión más exhaustiva en 2024.

Impacto en la industria tecnológica

La revelación ha sacudido a la industria tecnológica en ambos lados del Pacífico. Nvidia y Megaspeed han declinado hacer comentarios, mientras que el regulador bursátil chino ha multado a Kang, esposo de Huang, por no revelar participaciones en empresas cotizadas.

El caso destaca la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de IA y la necesidad de controles más estrictos para evitar la transferencia de tecnología crítica a actores potencialmente hostiles.

Próximos pasos y consecuencias

Se espera que el Departamento de Comercio continúe su investigación y que se emitan sanciones adicionales si se confirma la transferencia ilegal de chips. Los ejecutivos de Nvidia y Megaspeed podrían enfrentar auditorías internas y la pérdida de licencias de exportación.

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Para los consumidores y las empresas chinas, la situación podría traducirse en un acceso restringido a la tecnología de IA de Nvidia, afectando la competitividad y la innovación en el mercado global.