Alice Huang y el escándalo de Megaspeed con chips Nvidia en China

La fundadora de Megaspeed, Alice Huang, enfrenta acusaciones de espionaje tras desviar chips Nvidia a China. Descubre los detalles de la investigación y el impacto en el mercado.

La fundadora de Megaspeed, Alice Huang, quien actualmente reside en Pekín bajo estricta vigilancia de las autoridades de seguridad chinas, se encuentra en el centro de una grave controversia internacional. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, ha admitido públicamente una relación extramatrimonial con ella, mientras el consejo de administración de Nvidia ha iniciado una investigación formal por las acusaciones de que Alice actuaba como espía del gobierno chino. Esta situación amenaza la posición del líder tecnológico global y ha sacudido los mercados de inteligencia artificial.

La ruta clandestina de los chips prohibidos

Alice Huang entró en la órbita de Jensen Huang tras fundar Megaspeed, una empresa que se convirtió rápidamente en el mayor comprador de chips de Nvidia en todo el sudeste asiático. Esta región funciona como una de las principales rutas clandestinas para introducir hardware prohibido en China. La compañía fue creada por Huang en 2023, pocos meses después de que el entonces presidente Joe Biden impusiera restricciones masivas a los envíos de chips avanzados de IA hacia territorio chino. Megaspeed se escindió de 7Road Holdings, una de las mayores desarrolladoras de videojuegos de China, para operar de forma independiente.

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La estructura corporativa de la empresa reveló sofisticados movimientos financieros. Huang transfirió el control de una entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, llamada Huang Le Ltd., a sí misma, utilizando Huang Le como nombre alternativo. En noviembre de 2023, Huang Le Ltd. transfirió Megaspeed a una sociedad instrumental de Singapur. Días después de completar esta operación, la empresa recibió la designación como socio oficial de Nvidia en servicios de nube, una condición altamente codiciada que le otorgó acceso preferencial a los chips más potentes.

Facturación millonaria y socios estratégicos

Las operaciones de Megaspeed alcanzaron una escala monumental, importando bienes por un valor superior a 1.000 veces su efectivo disponible. Sus importaciones de productos Nvidia superaron los u$s4.600 millones, convirtiendo a la empresa en un actor clave en la infraestructura global de inteligencia artificial. En varias instalaciones del sudeste asiático, la empresa alquila esos chips avanzados a gigantes tecnológicos como Alibaba Group Holding. Esta última ha despertado recientes recelos en Washington por motivos de seguridad nacional, aunque ha negado cualquier vínculo con el Ejército Popular de Liberación chino.

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Alibaba declinó hacer comentarios sobre su relación comercial con Megaspeed, mientras que Megaspeed afirmó públicamente que las investigaciones no arrojaron conclusiones desfavorables. La figura de Huang se transformó en una intermediaria clave para el alquiler de hardware a las principales empresas tecnológicas de China. Su trayectoria, reconstruida a través de registros públicos, muestra una evolución desde el sector financiero convencional y el periodismo hasta convertirse en una figura central en la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China.

Investigación oficial y consecuencias legales

Las autoridades de Singapur investigaron si Megaspeed había violado la legislación local sobre controles de exportación. En 2025, detuvieron brevemente a Alice Huang, la citaron para interrogatorios y le prohibieron abandonar el país. Durante este periodo, el asesor jurídico general de Nvidia, Tim Teter, se comunicó con el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Jeffrey Kessler, para preguntar específicamente por la investigación sobre Megaspeed. La investigación federal estadounidense era independiente de la singapurensa, aunque ambas apuntaban a posibles violaciones a controles de tecnología sensible.

Las autoridades singapurenses devolvieron en algún momento el pasaporte a Alice Huang, lo que le permitió salir del país y volar a Shanghái, según confirmó The New York Times citando a personas familiarizadas con el caso. Pekín negó categóricamente que Huang fuera una espía, y el Ministerio de Exteriores chino no respondió de inmediato a las consultas sobre su paradero actual. Mientras tanto, la cotización de Nvidia, hasta hace poco epicentro de la revolución de IA, ha visto desplomarse su valor tras el escándalo, marcando un punto de inflexión en la carrera tecnológica global.