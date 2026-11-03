Alianza Lima vs Cienciano: Horario, Estadio y Transmisión del Partido

Conoce los detalles del duelo entre Alianza Lima y Cienciano por la Primera División del Perú el martes 3 de noviembre a las 22:00hs. en Liga 1 Max.

El estadio Alejandro Villanueva en Lima se convertirá en el epicentro del fútbol peruano el martes 3 de noviembre. Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán por la Primera División del Perú en lo que promete ser un duelo de alta intensidad. El partido se jugará a las 22:00hs. y se televisará por Liga 1 Max. Seguilo en vivo con todos los detalles para no perderte ningún instante de la acción en la cancha.

Detalles del Partido entre Alianza Lima y Cienciano

Este encuentro corresponde a la fecha 15 de la Primera División del Perú. El equipo local, Alianza Lima, recibirá al conjunto visitante Cienciano en su casa tradicional. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario oficial para esta disputa deportiva. La fecha está fijada para el martes 3 de noviembre. El horario de inicio es a las 22:00hs. horas locales. La transmisión oficial estará a cargo de Liga 1 Max.

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Transmisión y Cobertura Mediática del Encuentro

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de la plataforma Liga 1 Max. La señal comenzará a transmitirse a partir de las 22:00hs. También se ofrecerá cobertura en el minuto a minuto por TyC Sports. Los espectadores podrán seguir todas las incidencias del partido en directo. TyC Sports garantizará la cobertura completa del evento deportivo. La programación asegura que ningún detalle quede sin informar.

El Arbitraje y la Dirección del Juego

La autoridad máxima en el campo para este partido será Sebastián Lozano Bedoya. El árbitro Sebastián Lozano Bedoya liderará el equipo de juzgamiento. Su rol será fundamental para mantener el orden durante el duelo. Alianza Lima jugará de local en esta ocasión. Cienciano llegará como el equipo visitante. La dinámica del juego dependerá de la táctica de ambos entrenadores. El resultado será clave para la tabla de posiciones.

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Impacto en la Temporada de la Liga 1 Max

Este enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano tiene implicaciones directas en la clasificación. Cada punto suma para las ambiciones de ambos clubes. La jornada 15 de la Primera División del Perú define momentos importantes. Los hinchas de Lima esperan una victoria contundente. El equipo de Cienciano busca salir con un resultado positivo fuera de casa. La tensión en el estadio Alejandro Villanueva será palpable.

La expectativa entre los seguidores del fútbol peruano es máxima. Todos los detalles del partido estarán disponibles en tiempo real. La transmisión por Liga 1 Max ofrece una visión integral. TyC Sports acompaña la cobertura con análisis actualizados. El martes 3 de noviembre será una fecha histórica para los fanáticos. No te pierdas la oportunidad de ver este clásico del fútbol local. La rivalidad entre Alianza Lima y Cienciano mantiene viva la pasión.