Alfredo Cornejo, ex candidato a intendente, se aventura en las primarias de UCR para competir con Lousteau

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, comienza a planificar su perfil nacional y su pugna por la conducción porteña en UCR, al tiempo que lanza su candidatura en las primarias del partido opositor, mientras que Lousteau persigue volver a regatar votos y airear su impronta dentro del espacio. La elección promete ser vibrante y significativa, con nuevas voces y perspectivas a nivel nacional que podrán influir en la agenda política de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.

Alfredo Cornejo desembarca en la Ciudad con la intención de disputarle la UCR porteña a Martín Lousteau . El gobernador de Mendoza trabaja en su proyección nacional y busca limitar la hegemonía del diputado, que rechazó alinearse con La Libertad Avanzapara discutir la agenda del partido en el distrito y ofrecer una impronta, prosecretario administrativo del Senado nacional y dirigente de confianza del gobernador mendocino.

Tendrá a su cargo la construcción de una identidad que permita(UCR) que se alejaron por no compartir la impronta que el diputado nacional y el vicerrector de la UBA le imprimieron al espacio.y Emiliano Yacobitti. En redes sociales, Clark cuestionó ese encumbramiento y denunció que la filial partidaria había perdido su rumbo.supo ser la voz política de los radicales porteños. Hoy la convirtieron en una sucursal administrativa más. Cuando se pierde el rumbo, el territorio deja de importar. Los radicales porteños merecemos algo mejor..





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