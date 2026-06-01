Alexis MacAllister se suma al bunker argentino en Kansas tras alerta meteorológica

El mediocampista se incorporó a la concentración de la selección argentina en Kansas City, donde una tormenta severa causó daños menores en las inmediaciones del hotel. El equipo, con 26 convocados y seis refuerzos, se prepara para los amistosos ante Honduras e Islandia.

El presente texto condensa la información de la llegada del futbolista Alexis MacAllister al bunker de la selección argentina en Kansas City , así como los incidentes climáticos que rodearon su estancia y la preparación del equipo para los amistosos frente a Honduras e Islandia.

Con casi todos los jugadores ya instalados en el complejo, incluidos los juveniles y refuerzos convocados por el cuerpo técnico, la jornada estuvo marcada por una alerta meteorológica que generó preocupación entre los vecinos y periodistas argentinos cubriendo el evento. Aunque se temía por la llegada de un tornado, finalmente se trató de una tormenta severa que causó algunos destrozos menores en las inmediaciones del Origin Hotel, como la caída de lonas del cerco perimetral y un pequeño árbol.

Pese a ello, los jugadores aprovecharon los balcones del hotel para observar el entorno y recibir el apoyo de los aficionados congregados. Por otro lado, se detalla la composición del grupo de 26 convocados más los seis jugadores adicionales que el entrenador Lionel Scaloni decidió llevar para los entrenamientos: Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Simón Escobar, Ignacio Ovando, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. La preparación continúa con miras a los compromisos amistosos y a la defensa del título mundialista





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