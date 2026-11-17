Argentina dominó a Costa Rica con un contundente 7-0. Alexis Mac Allister y Julián Álvarez fueron protagonistas clave en la noche histórica de la Docta.

La Selección Argentina protagonizó una actuación abrumadora al derrotar a Costa Rica con un marcador contundente de 7 a 0. Este resultado consolida la racha positiva del equipo nacional y destaca el rendimiento ofensivo de varias de sus figuras más importantes. La noche fue testigo de una demostración de fútbol total y precisión táctica.

Mac Allister y Álvarez abren el marcador

El primer tanto de la velada lo firmó Alexis Mac Allister con un disparo magistral. El enganche del Como recibió un pase atrás de Enzo Fernández y desató su potencia desde la medialuna. Este gol sirvió como el detonante para una noche donde los goles no cesarían hasta el cierre del primer tiempo.

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La continuidad goleadora llegó apenas minutos después con la intervención de Julián Álvarez. El delantero marcó su primer tanto en la noche, demostrando su eficacia frente a la portería rival. Su objetivo sembró la confianza y la presión constante sobre la defensa costarricense.

Dobletes estelares de Paz y Mac Allister

La dominación aumentó cuando Nico Paz firmó su segundo gol de la noche. Este doblete para el juvenil consolidó el dominio territorial y técnico del equipo albiceleste. La potencia y precisión de sus definiciones dejaron claras las diferencias de nivel entre ambos conjuntos.

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Paralelamente, Alexis Mac Allister completó su propio doblete con un tercer gol para el equipo. Su intervención finalizó la racha de anotaciones en el primer tiempo y puso el 7-0 definitivo en la pizarra. Esta actuación个人的 refuerza su status como motor creativo del plantel.

Mastantuono sella la goleada histórica

En el segundo tiempo, Franco Mastantuono entró al campo como reemplazante y añadió otro tanto al marcador. Su gol se convirtió en el quinto de la velada y mantuvo el flujo ofensivo sin interrupciones. El jugador demostró frialdad con una definición donde primó la potencia.

Con este resultado, la Selección Argentina refuerza su posición en las competencias internacionales. La actuación de figuras como Mac Allister, Álvarez y Paz asegura el optimismo de cara a los próximos compromisos. La Docta demostró por qué sigue siendo una referencia mundial en el fútbol masculino.