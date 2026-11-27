Alexis Castro celebra el título con Estudiantes y se prepara para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Uruguay. Análisis de su trayectoria.

El mediocampista Alexis Castro celebra la conquista del fútbol argentino y se posiciona como una figura clave para Estudiantes en la definición de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Este evento deportivo de alto nivel se disputará en Uruguay, consolidando la trayectoria de un futbolista que superó múltiples obstáculos profesionales para alcanzar la elite continental.

Formación y orígenes profesionales

La base técnica de Castro se asienta en su linaje familiar, siendo hijo del exfutbolista profesional Fernando Castro y sobrino de Fabián Pepe Castro. Comenzó su etapa inicial en el baby fútbol jugando para Estrella de Maldonado antes de iniciar su formación en fútbol once a los diez años.

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Tras recibir ofertas de salida de tres clubes que lo liberaron de sus contratos juveniles, Castro perfeccionó su desarrollo en las divisiones inferiores de Tigre. Este paso resultó determinante para dar su salto definitivo a la primera división del fútbol nacional.

Recorrido entre préstamos y cambios de entidad

Durante su etapa en el equipo de Victoria, la trayectoria de Castro alternó entre actuaciones de excelencia y momentos de crítica pública. Para ganar experiencia, fue cedido a Defensa y Justicia, al Club Tijuana de México y al Club Atlético Colón.

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Una partida conflictiva de San Lorenzo requirió un ajuste emocional, compensado posteriormente por el ascenso bajo la dirección técnica de Eduardo Domínguez. Esta alianza profesional facilitó su traspaso libre a Estudiantes, sumando un volante forjado con la identidad del Country Club.

Consolidación en La Dorada

Castro logró establecerse como titular y pieza fundamental mediante una constancia notable en cada presentación. Su impacto se materializó en goles decisivos y en una celebración memorables en el Estadio Monumental durante la victoria por 2-0 ante River Plate.

La integración al esquema de Estudiantes se vio reforzada por la llegada de jugadores formados en UNO. El grupo alcanzó las semifinales de la competición continental tras eliminar a Corinthians, un hito que Castro conmemoró citando al prócer del club como símbolo de superación.

Preparación para el duelo en Uruguay

El equipo de La Dorada se enfoca ahora en el partido final contra Palmeiras, buscando la consagración máxima en el escenario deportivo dispuesto en Uruguay. La motivación del plantel gira en torno a honrar el legado y llevar el título a casa.

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La concentración en el Centenario refleja la ambición de los jugadores por alcanzar la gloria continental. El esfuerzo colectivo y la trayectoria de figuras como Castro definen el perfil de un elenco listo para el desafío final en el exterior.