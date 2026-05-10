Alexander Melnik, ex-diplomático soviético y analista internacional, evoca su vida y la actualidad de la guerra en Ucrania

Alexander Melnik, ex-diplomático soviético y profesor de geopolítica en la ICN Business School, relata en su libro La elección de la libertad su vida y la actualidad de la guerra en Ucrania. Melnik, que ha sido acerbo crítico de la invasión rusa a Ucrania, evoca en una entrevista con LA NACION en París, no solo esa apasionante historia, sino la actualidad de una guerra interminable, que debe concluir ‘en tres días’, según su responsable, Vladimir Putin.

PARÍS. – Cuando era pequeño, en su dacha de las afueras de Moscú, Alexander Melnik soñaba con ser presidente de Estados Unidos . En vez de eso, terminó siendo diplomático soviético durante 15 años (de 1979 a 1995).

Una actividad que le permitió conocer desde adentro los mecanismos de un universo opaco y misterioso: el de ese mundo oficial soviético —y después ruso—, marcado por rivalidades ideológicas e hipocresías, y por la recomposición del mundo tras la caída del Muro de Berlín. Un derrotero que hoy, naturalizado francés, profesor de geopolítica en la ICN Business School y reconocido analista internacional en la televisión francesa, relata en un libro apasionante, cuyo título lo dice todo: La elección de la libertad.

Melnik, acerbo crítico de la invasión rusa a Ucrania, evocó en una entrevista con LA NACION en París, no solo esa apasionante historia, sino la actualidad de una guerra interminable, que debía concluir ‘en tres días’, según su responsable, Vladimir Putin. Pero, ¡qué vida la de Melnik! Un puro producto del régimen soviético, nacido en 1957. Hijo de una familia totalmente integrada en el sistema.

Con un padre coronel y una madre profesora de inglés, que no formaban parte de la nomenklatura, pero a quien su amor por el conocimiento y su capacidad intelectual le permitieron, no obstante, cursar estudios en las mejores instituciones soviéticas hasta convertirse en diplomático. Gracias a sus funciones, durante tres lustros, tanto en París, como en Moscú, Melnik pudo conocer a las personalidades que marcaron la segunda mitad del siglo XX.

También vivió desde adentro el fin del régimen soviético y la llegada de Mikhail Gorbachov y su célebre ‘glasnost’ —término que él mismo, con otros dos o tres de sus colegas, tradujo para Occidente como ‘transparencia’, en los locales de la embajada soviética en París— hasta que, en 1995, tomó la decisión de elegir la libertad





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