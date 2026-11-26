Alexander Medina asume como DT de Estudiantes con el objetivo histórico de llevar al club platense a la final de la Copa Libertadores en el año 2026.

Alexander Medina asume la dirección técnica de Estudiantes con un objetivo claro: alcanzar la final de la Copa Libertadores en 2026. Este proyecto representa el cierre de un ciclo personal y profesional para el estratega uruguayo, quien nació en Salto, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes ubicada a unos 500 kilómetros de Montevideo. La fecha clave para este desafío está marcada para el 23 de febrero de 2026, un día que coincide con el Día del Tambero y el nacimiento de Mirtha Legrand, pero que quedará grabado en la historia del fútbol argentino por la ambición del equipo Pincharrata.

Trayectoria deportiva y el origen del apodo Cacique

Medina es el primer entrenador uruguayo con chances reales de dirigir una definición continental desde su llegada al club. Su historia en el deporte comenzó como jugador profesional, donde consolidó una identidad que perdura hasta hoy. En 2003 debutó con Liverpool y en 2004 con Nacional, clubs donde celebraba cada gol simulando disparar un arco y una flecha. Ese gesto característico provocó que un relator comenzara a llamarlo Cacique, un apodo que lo acompañará siempre en su carrera.

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Su paso por Nacional incluyó tres etapas distintas, siendo capitán del equipo en 2011 bajo la dirección de Marcelo Gallardo. Medina también tuvo experiencias internacionales y locales relevantes. El 1° de marzo de 2006, disputó un amistoso frente a Inglaterra donde ingresó por Diego Forlán. En España vistió las camisetas de Cádiz y Racing de Ferrol, mientras que en Argentina disputó 13 partidos con Arsenal de Sarandí en 2009 sin convertir goles. Ese mismo año, el club superó rumbo al título continental.

Evolución táctica y métodos de entrenamiento modernos

La transformación hacia la banca ocurrió en 2016 cuando asumió la Tercera División de Nacional. Dos años después reemplazó a Martín Lasarte en el primer equipo, logrando sus dos primeros títulos y abriendo un camino que lo llevó a Talleres. Allí clasificó históricamente a la Copa Sudamericana y a la Libertadores, además de alcanzar la final de la Copa Argentina 2021. Posterior a esto, llevó a Vélez a las semifinales de la Libertadores 2022.

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Medina ha pasado años observando entrenamientos y charlando con referentes como Diego Simeone, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y otros líderes sudamericanos. Rechaza etiquetas fijas y prefiere un enfoque propio que combina videoanálisis, estadísticas y conceptos de neurociencia. Su esquema habitual es el 4-2-3-1, aunque utiliza variantes ofensivas como el 4-3-3 o esquemas que mutan hacia un 4-4-2 que pasa a ser 4-2-4, priorizando la intensidad diaria.

Liderazgo con Guido Carrillo y el respaldo institucional

El director deportivo Marcos Angeleri, ex compañero de Medina en Nacional, impulsó la llegada del uruguayo para desarrollar sus ideas en la ciudad platense. Angeleri vio en Medina un perfil que podía transformar la mentalidad del club, algo que se evidenció en su primera temporada. Guidó Carrillo, su capitán, es fundamental para explotar el juego directo y la potencia del delantero de referencia, elementos clave en la filosofía táctica de Medina.

En el terreno de juego, Medina no tiene problemas en recurrir al juego directo cuando la situación lo exige. Su equipo presenta una identidad clara y se distingue por no asociarse a la posesión extensa, sino a la efectividad y la intensidad. Carrillo, junto a Sosa y Alario, fueron los referentes del plantel Pincharrata que saludaron a la gente al llegar al hotel, mostrando la unidad del grupo bajo la visión del entrenador.

Historia del fútbol uruguayo y el camino hacia 2026

Medina busca escribir una de esas historias que el fútbol guarda para unos pocos, especialmente considerando que es el primer uruguayo con chances de sentarse en el banco durante una final continental. En diez participaciones continentales, siete como jugador y tres como entrenador, siempre estuvo cerca pero nunca logró el objetivo máximo. Ahora, con Estudiantes, tiene la oportunidad de romper esa barrera.

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Diez años después de Pablo Repetto, el último entrenador uruguayo que alcanzó una final de Libertadores con Independiente del Valle en 2016, Medina intenta repetir ese éxito pero en suelo uruguayo y con un club argentino. Su búsqueda es propia y se basa en una intensa preparación mental y física. Quienes lo conocen hablan de un líder cercano, capaz de construir grupos sólidos y sostener vínculos duraderos, factores que podrían definir su destino en la Copa Libertadores 2026.