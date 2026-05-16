Alex Saab, aliado de Maduro, presente en evento para conmemorar golpe de Estado y luego deportado

El empresario Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, estuvo presente en un evento en Caracas, Venezuela, en el que conmemoraron el golpe de Estado del 1958, en el que se derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez. El gobierno venezolano emitió un comunicado indicando que deportó a Saab, pero sin indicar claramente a dónde. Se especula que Saab podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses que refuerce su caso penal contra Maduro.

El empresario Alex Saab , aliado de Nicolás Maduro , estuvo presente en un evento en Caracas, Venezuela , en el que conmemoraron el golpe de Estado del 1958, en el que se derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez.

El gobierno venezolano emitió un comunicado indicando que deportó a Saab, pero sin indicar claramente a dónde. Se especula que Saab podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses que refuerce su caso penal contra Maduro. Maduro le dio la bienvenida a Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas.

El magnate colombiano, principal operador financiero de la familia Maduro-Flores, había comenzado su relación con el chavismo en 2011, durante la gestión de Hugo Chávez, y había sido detenido por lavado de dinero. La captura se produjo en 2020 en Cabo Verde, mediado por Qatar y con la liberación de 10 norteamericanos presos en Venezuela y otros 20 presos políticos venezolanos





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