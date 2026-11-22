Instituto derrotó a Huracán 1-0 gracias al gol de Alex Luna en el minuto inicial. Conoce los detalles del triunfo y las perspectivas para los octavos de final del Torneo Clausura.

El Club Atlético Instituto se impuso 1-0 al Club Atlético Huracán en el Estadio Mario Alberto Kempes, consolidando su ventaja en el arranque de los octavos de final del Torneo Clausura. La victoria fue posible gracias al gol de Alex Luna, quien marcó el tanto decisivo apenas comenzado el encuentro. Este resultado posiciona a la Gloria cordobesa, ganadora de su fase regular con 34 puntos, en una posición estratégica para avanzar en el torneo.

El Gol Decisivo de Alex Luna

El momento crucial del partido se produjo antes de que transcurriera el primer minuto de juego. Alex Luna ejecutó un remate con su pie derecho desde el centro del área. La pelota ingresó por abajo, justo al lado del palo izquierdo del arco, superando al portero rival y abriendo el marcador a favor del equipo local. Este gol temprano definió la tensión del choque inicial.

Also read Instituto vs Huracán Clausura: Horarios, Dónde Ver y Formación Probable

Rendimiento Ofensivo de Huracán

Huracán intentó responder con varias oportunidades ofensivas, pero falló en sus lanzamientos. Lucas Blondel tuvo un remate fallido desde el centro del área, enviando el balón por la izquierda con su pie derecho. Posteriormente, Jordy Caicedo disparó desde fuera del área y la pelota se pasó por encima del arco. Bruno Barticciotto también perdió una ocasión clara desde el centro del área, fallando con su pie derecho hacia la izquierda.

La Clave Táctica de Facundo Kalinger

El fútbol argentino muestra cómo la inteligencia del juego puede marcar diferencias cruciales en los momentos clave. Facundo Kalinger aportó una asistencia vital para Instituto, conectando jugadas que permitieron mantener la presión sobre el rival. Su visión de juego fue fundamental para crear las ocasiones de gol, demostrando por qué es un elemento clave en la construcción del juego de La Gloria cordobesa.

Advertisement

Impulso para el Equipo Cordobés

La victoria refuerza la imagen del equipo comandado por sus técnicos, que lideró su grupo con 34 puntos y obtuvo 10 triunfos, empatando en esa cifra con Rosario Central. Instituto demostró solidez defensiva y efectividad en ataque, manteniendo la portería imbatida frente a un Huracán que no pudo concretar sus errores rivales. El equipo sigue sumando credibilidad de cara a las rondas siguientes del campeonato.

Perspectivas y Siguientes Pasos

Con este triunfo, Instituto mantiene el control de su destino en los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo cordobés deberá continuar con su nivel de juego para asegurar su pase a las siguientes fases. Los hinchas de La Gloria celebran el inicio prometedor del partido, mientras Huracán debe revisar sus fallas ofensivas para intentar una remontada o mejorar su desempeño en futuros encuentros del torneo local.