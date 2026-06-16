Alertas por multas por no tener la VTV al día en Buenos Aires: valores y fechas de vencimiento

Información detallada sobre las multas por circular sin la Verificación Técnica Vehicular vigente en la provincia de Buenos Aires, incluyendo montos, desglose de costos y cronograma de vencimientos por patente.

El incumplimiento de la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) en la provincia de Buenos Aires conlleva sanciones económicas significativas. Los conductores que circulen sin la VTV vigente pueden ser multados con sumas que parten de los 96.968 pesos, monto que representa el costo básico de la prestación para la categoría automotor, establecido en 75.756,89 pesos.

Para motocicletas, el valor base desglosado asciende a 28.484,61 pesos. Es fundamental que los titulares registrales del vehículo, es decir, aquellas personas que figuren efectivamente como propietarios en la documentación, realicen el trámite correspondiente antes de la fecha de vencimiento.

El calendario de vencimientos se organiza de acuerdo con el último dígito de la patente, por lo que los vehículos con patentes terminadas en 8 tienen como fecha límite el 31 de agosto, mientras que las terminadas en 0 deben renovar antes del 31 de octubre. Esta disposición busca distribuir la demanda a lo largo del año y asegurar que todos los vehículos que circulan en la provincia cumplan con los estándares de seguridad y control ambiental establecidos por la normativa vigente





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VTV Verificación Técnica Vehicular Multas Buenos Aires Costo Vencimiento Patente Seguridad Vial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ola de frío en Buenos Aires: alerta amarilla por temperaturas bajo ceroLa Ciudad y el conurbano bonaerense se encuentran bajo alerta amarilla tras un drástico descenso de temperaturas que continuará durante la semana. El lunes feriado será uno de los días más fríos del año, con mínimas de -3°C en el conurbano. Se espera un leve ascenso térmico a partir del martes, pero las temperaturas se mantendrán bajas, con máximas que no superarán los 17°C. El jueves podría regresar la inestabilidad con probables lluvias aisladas. Además, se explica la relación entre las temperaturas en altura y la formación de nieve.

Read more »

Transporte público en el AMBA: precios aumentan un 75% en un añoEl transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó su precio en un 75% durante el último año, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.

Read more »

Live Nation adquiere la participación accionaria mayoritaria del Movistar Arena Buenos AiresLA NACION retendrá una presencia significativa, reafirmando su compromiso con el futuro de la compañía

Read more »

Live Nation adquiere el Movistar Arena Buenos AiresLive Nation adquirió el Movistar Arena Buenos Aires, uno de los mayores estadios cerrados de América Latina, que ha albergado más de 250 eventos anuales y recibido más de 2,5 millones de fans desde su inauguración en 2019. La compañía aseguró que seguirá apoyando al equipo actual de gestión y que esta inversión refleja la fortaleza del venue como referente en espectáculos en vivo en Argentina y la región.

Read more »