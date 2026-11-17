Fuertes tormentas y caída de granizo afectan a Mendoza, Córdoba, San Luis y La Pampa con alertas activas del SMN para este martes por lluvias intensas y vientos.

Las provincias del centro de Argentina experimentaron este lunes un fenómeno meteorológico severo que dejó secuelas significativas en la infraestructura y la movilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró la caída de piedra, ráfagas de viento intensas y calles anegadas en diversos sectores de Mendoza, Córdoba, San Luis y La Pampa. Estos eventos climáticos extremos provocaron inundaciones puntuales y la caída de árboles, lo que dificultó la circulación en rutas y vías urbanas principales.

Detalles del Fenómeno en Mendoza y Córdoba

En la provincia de Mendoza, la tormenta se intensificó alrededor de las 15 horas. En un lapso breve de apenas veinte minutos, se acumuló una precipitación de 32 milímetros de lluvia. Esta cantidad de agua generó el anegamiento de múltiples calles y obligó a las autoridades a recomendar precaución extrema para los conductores que transitan por la zona. La Dirección de Defensa Civil emitió avisos meteorológicos a corto plazo, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas adicionales y caída de granizo en la región.

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El sector sur del departamento mendocino fue especialmente golpeado por la granizada. Vecinos de la zona reportaron una importante acumulación de piedras en las inmediaciones de las calles O y 14. La Dirección de Defensa Civil confirmó oficialmente estos reportes y extendió las advertencias a quienes circulaban por la ruta nacional 143, zona que también sufrió precipitaciones directas. En algunas áreas, las características del viento asociado a la tormenta recordaron al fenómeno conocido como Zonda.

Córdoba registró cifras aún más dramáticas en términos de precipitación total. Los datos oficiales indican que la provincia recibió más de 95 milímetros de lluvia durante el evento. Las consecuencias fueron graves: calles anegadas y la inundación de una escuela debido al desborde del agua. Las autoridades provinciales instaron a la población a circular con extrema precaución por las distintas rutas de la provincia, ante la peligrosa visibilidad y el estado del pavimento.

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Impacto en San Luis y La Pampa

La provincia de San Luis no quedó exenta de los efectos del temporal. Durante la tarde, se registraron fuertes granizadas en múltiples sectores del territorio provincial. La localidad de La Punta fue una de las más afectadas, pero también se reportó caída de piedra en Juana Koslay, la ciudad de San Luis, Potrero de los Funes y Los Puquios. Imágenes compartidas por residentes indican que en algunas zonas los granizos alcanzaron un tamaño comparable al de una nuez.

En La Pampa, las condiciones climáticas también fueron adversas. La tormenta avanzó durante la tarde sobre diferentes regiones, dejando reportes consistentes de caída de piedra, fuertes precipitaciones y actividad eléctrica. Estos eventos generaron preocupaciones logísticas y de seguridad para las comunidades locales, que debieron adaptarse a las condiciones adversas impuestas por el clima.

Continuación de Alertas para este Martes

Las alertas meteorológicas emitidas para el día lunes continúan vigentes para este martes. El Servicio Meteorológico Nacional ha mantenido una alerta naranja y una alerta amarilla para diversas regiones del país, advirtiendo que los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y granizo.

El área bajo alerta naranja por tormentas fuertes abarca el centro y sur de Santiago del Estero, la mayor parte de Santa Fe y el norte de Córdoba. Estas zonas requieren una vigilancia constante debido a la alta probabilidad de eventos severos que pueden comprometer la seguridad ciudadana y la infraestructura pública.

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La alerta amarilla por tormentas se extiende a una amplia franja que incluye a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, gran parte de Chaco, el este de Formosa y el resto de Santiago del Estero. Además, afecta a sectores de Santa Fe y Córdoba, así como a San Luis, Tucumán, el este de Catamarca, el este de La Rioja, el norte de La Pampa, zonas centrales de Mendoza, el norte de la provincia de Buenos Aires y todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El SMN ha emitido alertas específicas por otros fenómenos además de las tormentas. Existe una alerta amarilla por viento Zonda para los sectores cordilleranos de San Juan. Asimismo, se mantiene una alerta amarilla por lluvias para el oeste de Río Negro y el este de Chubut. Estas advertencias obligan a los organismos de defensa civil y a la población en general a mantenerse atentos a las actualizaciones del clima y a seguir las instrucciones de seguridad para minimizar riesgos.