Alerta violeta por niebla densa en el AMBA: recomendaciones y precauciones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta violeta por niebla que reduce la visibilidad a menos de 100 metros en el AMBA. Se esperan neblinas hasta el sábado. Autoridades recomiendan precauciones viales.

Las intensas neblinas que afectan desde hace varios días al Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) no dan tregua. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de niebla densa persistirán al menos hasta el sábado, concentrándose especialmente durante las primeras horas de la madrugada y la mañana.

Este fenómeno meteorológico ha llevado a las autoridades a emitir un alerta violeta, el nivel más alto dentro del sistema de alerta temprana del SMN. Este nivel se utiliza cuando se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades significativas en el normal desenvolvimiento de la vida social.

La visibilidad se ha reducido drásticamente, en varias localidades del conurbano por debajo de los 100 metros, lo que altera las condiciones seguras para circular y vuelve peligroso el tránsito en autopistas, accesos y rutas nacionales. Este tipo de niebla, conocida como niebla de radiación, se forma durante las noches despejadas y con vientos débiles, cuando el suelo se enfría rápidamente y condensa la humedad del aire.

En esta ocasión, la persistencia se debe a una masa de aire húmedo y estable que no logra dispersarse por falta de vientos fuertes. Ante la persistencia de esta densa masa de niebla, las autoridades viales y de seguridad emitieron una serie de pautas obligatorias para prevenir accidentes.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran mantener una distancia de frenado mayor a la habitual, utilizar luces bajas o antiniebla, y evitar el uso de las luces altas que pueden generar reflejos y empeorar la visibilidad. También se prohíbe realizar maniobras de adelantamiento en rutas de doble mano bajo ninguna circunstancia, y se recomienda no detenerse sobre la banquina a menos que sea estrictamente necesario, y en tal caso, señalizar adecuadamente.

Se aconseja consultar el estado de los vuelos en Aeroparque y Ezeiza, así como los servicios de trenes y líneas fluviales, debido a posibles demoras o desvíos técnicos. Los automovilistas deben reducir la velocidad y estar atentos a los paneles de mensajes variables y a las indicaciones de la policía vial. En las autopistas más transitadas como la Panamericana y el Acceso Oeste, se han registrado demoras y algunos accidentes menores debido a la escasa visibilidad.

Las autoridades recomiendan posponer viajes si es posible, especialmente durante las horas pico de la mañana. El alerta violeta por niebla, aunque inusual, es un recordatorio de la importancia de la prevención en situaciones climáticas adversas. En los últimos años, el SMN ha mejorado sus sistemas de alerta para anticipar estos escenarios, pero la responsabilidad de los conductores y peatones es fundamental.

La niebla no solo afecta a la visibilidad horizontal, sino que también puede generar un enfriamiento de la calzada, aumentando el riesgo de hielo negro en puentes y zonas elevadas. Por ello, se recomienda extremar las precauciones, evitar viajes innecesarios durante las horas de mayor densidad de niebla y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que es vital estar atento a las actualizaciones del SMN y de las autoridades de tránsito.

La comunidad debe colaborar respetando las normas y ayudando a difundir las recomendaciones para minimizar los riesgos asociados a este fenómeno meteorológico. Además, se recuerda que los peatones también deben ser cautelosos al cruzar calles y avenidas, ya que la niebla reduce la visibilidad de los conductores. En resumen, la prevención y la prudencia son las mejores herramientas para enfrentar esta situación climática adversa





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