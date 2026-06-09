Alerta violeta por niebla densa en Buenos Aires y otras provincias: pronóstico de tregua de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por bancos de niebla persistentes que reducirán la visibilidad en el centro y litoral del país, mientras se descartan precipitaciones a partir de este martes. Se esperan jornadas frescas con nubosidad variable y temperaturas estables durante la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas alertas por niebla densa en Buenos Aires y otras provincias, reactivando las alarmas climáticas en la región central y el litoral del país.

Según el organismo, se esperan neblinas y bancos de niebla persistentes que reducirán significativamente la visibilidad, fenómenos que pueden generar inconvenientes en el desarrollo normal de la vida social. La alerta violeta por niebla afecta particularmente al AMBA. A pesar de la persistencia de la niebla en las primeras horas, se confirma una tregua definitiva de las precipitaciones a partir de este martes, con jornadas dominadas por neblinas, cielo mayormente nublado y ambiente fresco.

Las marcas térmicas oscilarán en valores acordes a la época del año. El pronóstico extendido anticipa días estables, con nubosidad variable y temperaturas moderadas. Hacia el final de la semana laboral, el cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado al anochecer, con un leve descenso de las temperaturas mínimas. En un contexto separado, se menciona la posibilidad de un nuevo paro de colectivos en el AMBA por parte del gremio UTA, aunque sin fecha confirmada





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