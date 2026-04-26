Alerta Sofía: Buscan intensamente a Juana Sofía Alvarado, niña de 4 años desaparecida en Bariloche

Se activó el protocolo Alerta Sofía para localizar a Juana Sofía Alvarado, de 4 años, desaparecida en San Carlos de Bariloche. Las autoridades sospechan que está con su madre, quien tiene una prohibición de acercamiento.

La búsqueda de Juana Sofía Alvarado, una niña de tan solo cuatro años, se ha intensificado en la ciudad de San Carlos de Bariloche , provincia de Río Negro .

La desaparición de la pequeña, registrada el pasado sábado, ha movilizado a las autoridades y generado una profunda preocupación en la comunidad. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro ha tomado medidas urgentes, solicitando la activación inmediata del protocolo Alerta Sofía, un mecanismo diseñado para la localización de menores en situación de riesgo.

La investigación apunta a que Juana Sofía podría estar acompañada de su madre, Abigail Jazmín Alvarado, quien se encuentra sujeta a una prohibición de acercamiento impuesta por la Unidad Procesal de Familia N° 10. Esta restricción, dictada con anterioridad, añade una capa de complejidad y urgencia al caso, ya que se teme por la integridad física y emocional de la niña.

La última vez que se tuvo noticias de Juana Sofía fue alrededor del mediodía del sábado, cuando su madre presuntamente la retiró del domicilio familiar. Desde entonces, no se ha tenido información certera sobre su paradero, lo que ha desencadenado una búsqueda exhaustiva por parte de las fuerzas de seguridad y la colaboración de la comunidad.

El caso ha trascendido las fronteras provinciales, siendo monitoreado por el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), lo que permite una búsqueda a nivel nacional y una coordinación más eficiente entre las diferentes jurisdicciones. La activación del SIFCOP implica la difusión de la información de la niña y su madre a todas las dependencias policiales del país, así como la alerta a los medios de comunicación y a la población en general.

La colaboración ciudadana se considera fundamental para el éxito de la búsqueda, y se insta a cualquier persona que posea información relevante a que se comunique con las autoridades. La descripción física de Juana Sofía Alvarado es crucial para su identificación. La niña es de contextura delgada, con una estatura estimada entre 70 y 95 centímetros. Su tez es clara, sus ojos de color castaño claro y su cabello castaño claro, largo y con rulos.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta rayada de varios colores, un pantalón de jogging negro, zapatillas grises y una campera en tonos marrón claro y oscuro. Esta información detallada, junto con la fotografía de la niña, se ha difundido ampliamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas posible.

La descripción de Abigail Jazmín Alvarado, la madre de Juana Sofía, también es relevante para la investigación. La mujer es delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene ojos marrón claro y cabello castaño oscuro con flequillo. Un rasgo distintivo de Abigail son los tatuajes que posee en distintas partes de su cuerpo, incluyendo el cuello y las manos. Al momento de la desaparición, vestía un jogging negro, una campera de algodón negra, un abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celestes.

La presencia de estos tatuajes podría facilitar su identificación en caso de ser avistada. Las autoridades han habilitado diversos canales de comunicación para recibir información que pueda conducir al paradero de la niña y su madre. Se insta a cualquier persona que tenga datos relevantes, por más mínimos que parezcan, a que se ponga en contacto con las autoridades de manera inmediata. La fiscalía ha establecido líneas telefónicas y canales de denuncia anónima para facilitar la recepción de información.

Los ciudadanos pueden comunicarse al número de emergencia 911, acercarse a cualquier comisaría de la zona o llamar directamente al teléfono de turno de la fiscalía de Bariloche: 0294 154934681. Se garantiza la confidencialidad de la información proporcionada, y se anima a las personas a colaborar sin temor a represalias. La búsqueda de Juana Sofía Alvarado es una prioridad para las autoridades, quienes están trabajando incansablemente para asegurar su regreso seguro a su hogar.

La colaboración de la comunidad es esencial en este proceso, y se espera que la difusión de la información y la atención de la población contribuyan a dar con el paradero de la niña y su madre. La situación es especialmente delicada debido a la prohibición de acercamiento que pesa sobre la madre, lo que sugiere un posible riesgo para la integridad de la niña.

Las autoridades están considerando todas las hipótesis y trabajando en diferentes líneas de investigación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de Juana Sofía. Se solicita a los medios de comunicación y a la población en general que eviten difundir información no confirmada o especulaciones que puedan entorpecer la investigación o generar angustia en la familia.

La información oficial y verificada es la única fuente confiable en este momento, y se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades para colaborar de manera efectiva en la búsqueda de Juana Sofía Alvarado





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