Alerta sobre la situación de las Defensorías del Pueblo en Argentina

Un estudio reciente ha revelado importantes desigualdades y vacancias en las Defensorías del Pueblo de Argentina. Según el informe, más de 12 millones de argentinos no tienen acceso garantizado a este importante mecanismo de control ciudadano. El relevamiento, realizado por el Observatorio del Control Público de Fundación Éforo, ha puesto de manifiesto la falta de defensorías en varias jurisdicciones del país, así como la falta de recursos y la falta de paridad de género en la designación de sus autoridades. En este contexto, el Congreso lleva 17 años sin designar al Defensor del Pueblo de la Nación, lo que afecta gravemente la función defensorial y limita el acceso de los ciudadanos a este importante mecanismo de control.

Un estudio reciente ha alertado sobre la preocupante situación de las Defensorías del Pueblo en Argentina. Según el informe, más de 12 millones de argentinos no tienen acceso garantizado a este importante mecanismo de control ciudadano .

El relevamiento, realizado por el Observatorio del Control Público de Fundación Éforo, abarcó las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Entre las principales conclusiones, se destacó la falta de defensorías en varias jurisdicciones del país, así como la falta de recursos y la falta de paridad de género en la designación de sus autoridades.

En este contexto, el Congreso lleva 17 años sin designar al Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo previsto por la Constitución Nacional para el control de la administración pública y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Según el informe, esta situación afecta gravemente la función defensorial y limita el acceso de los ciudadanos a este importante mecanismo de control





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