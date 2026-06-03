Alerta por temporal de lluvias fuertes en la primera semana de junio en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes que afectará gran parte de México durante la primera semana de junio. Se esperan lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones dispersas en numerosas entidades del centro, norte y noreste del país. Las condiciones se deben a la combinación de una vaguada atmosférica, una onda en el Pacífico, inestabilidad y humedad de océanos y golfo. Se monitorea la posible formación de un sistema ciclónico al sur de las costas mexicanas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que se espera un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes durante la primera semana de junio en gran parte de México .

A partir del miércoles 3 de junio, la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera con el paso de una onda en el Pacífico sur mexicano, sumada a inestabilidad atmosférica y humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, provocará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Durante el viernes, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de México.

Paralelamente, una circulación ciclónica en altura y dos vaguadas se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste, interactuando con canales de baja presión en el interior del país, lo que generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en numerosas entidades. El SMN mantiene activas alertas por lluvias para múltiples regiones, incluyendo Jalisco, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Veracruz, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las precipitaciones se extenderán de manera variable, con lluvias aisladas también pronosticadas para el viernes 5 de junio en diversos municipios de estos estados





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