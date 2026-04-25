Alerta por Palantir: Thiel ofreció a Milei un sistema de control masivo de la ciudadanía

El experto en IA Ariel Garbarz reveló que Peter Thiel, fundador de Palantir, propuso a Javier Milei un sistema de 'gobierno con datos cruzados' para controlar a la población, similar al utilizado con Trump en Estados Unidos. La propuesta genera preocupación por la privacidad y la soberanía nacional.

El reconocido experto en Inteligencia Artificial e ingeniero en telecomunicaciones, Ariel Garbarz, ha encendido las alarmas este viernes al revelar una oferta preocupante realizada por Peter Thiel , el fundador de la empresa de macrodatos Palantir , al presidente Javier Milei .

Según Garbarz, Thiel propuso a Milei los servicios de Palantir para implementar un sistema de 'gobierno basado en datos cruzados', con el objetivo de ejercer un control exhaustivo sobre la ciudadanía. Esta propuesta, según el especialista, replica un modelo ya utilizado por Thiel en otros países, incluyendo Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, donde Palantir accedió a las bases de datos de 26 agencias gubernamentales, incluyendo la CIA y agencias de seguridad, facilitando la deportación de inmigrantes y su captura por parte del ICE.

La empresa también opera en Gran Bretaña, Israel y tres estados federales de Alemania, como ha sido documentado por LPO. Garbarz relató que Thiel realizó esta oferta directamente a Milei en noviembre de 2024, durante un encuentro entre ambos. Ante la situación política del momento, Milei delegó la evaluación de la propuesta en Patricia Bullrich, quien a su vez involucró a un equipo técnico.

Este equipo, proveniente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde Garbarz había participado en el desarrollo de un software para contrarrestar el spyware Pegasus, analizó la propuesta. Sin embargo, Garbarz advierte que Palantir representa una amenaza de una magnitud diferente.

'Palantir es otra cosa, han realizado una actualización que no podemos detectar', explicó. En este contexto, Garbarz considera que la decisión de Karina Milei de suspender las negociaciones iniciadas por Bullrich para concretar un contrato especial con Palantir, a través de la Agencia de Seguridad y con la intención de designar a Diego Valenzuela, fue un acto beneficioso para el país.

'Pensé que, paradójicamente, íbamos a ganar tiempo, pero no fue así', lamentó. La preocupación central de Garbarz radica en la posibilidad de que Palantir sirva como base para la unificación de todas las bases de datos del Estado nacional, una iniciativa que ya está contemplada en el artículo 15 del decreto 941/25 de la SIDE, que establece la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), integrando información de organismos como ARBA y el Renaper.

La oposición ha expresado su rechazo a este decreto a través de declaraciones individuales, pero hasta el momento se encuentra en una situación de impotencia política para revocarlo. Garbarz describe a Palantir como 'un monstruo digital de vigilancia y control social que transformará la forma en que se gobierna Argentina'.

En una publicación en la red social X, advirtió que el contrato con Palantir podría ser legalizado en Argentina a través del decreto 941, operando como inteligencia encubierta, financiada con fondos públicos y sin una divulgación completa. Además, señaló que la plataforma es igualmente aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico. A su juicio, Palantir tiene el potencial de 'manipular y someter la voluntad popular, y entregar los datos del Estado a una corporación extranjera'.

El bloque peronista ha reconocido que el decreto figura en la agenda que buscarán impulsar para la convocatoria a una sesión especial del Congreso, una vez que Manuel Adorni comparezca ante el recinto este miércoles.

'Debemos reunir el quórum, lo cual será difícil, y quizás debamos soportar algunas convocatorias sin lograrlo, pero cuando lo consigamos, contaremos con los votos necesarios', expresó un miembro de la oposición. Mientras tanto, el decreto de la SIDE permanece vigente, aunque la falta de habilidad política del gabinete de Milei mitiga parcialmente la amenaza a las garantías de los ciudadanos. La situación plantea un escenario de alta preocupación en relación con la privacidad, las libertades civiles y la soberanía nacional





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