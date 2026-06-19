Alerta por Ola Polar y Frente Helado en México: pronósticos de lluvias intensas, vientos fuertes y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional de México emitió una alerta para todo el país por el avance de un fuerte frente de tormentas que traerá consigo una ola polar. Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 90 km/h y posible caída de granizo durante 48 horas en múltiples estados.

El Servicio Meteorológico Nacional de México ha emitido una alerta para todo el territorio nacional debido al avance de un fuerte frente de tormentas que伴随ará una ola polar .

Este fenómeno meteorológico, que se prevé dure aproximadamente 48 horas, estará caracterizado por un frente helado que generará condiciones climáticas adversas en múltiples regiones del país. La combinación de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical número 8, divergencia en altura, así como el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, junto con una nueva onda tropical, ocasionará chubascos y lluvias que variarán desde fuertes hasta muy fuertes en diversas zonas.

Se pronostica que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, exceptuando la península de Baja California. Para el sábado, se esperan lluvias puntuales intensas en el estado de Chiapas.

Asimismo, se pronostican fuertes rachas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 90 km/h en estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También existe la posibilidad de caída de granizo en algunas de las áreas mencionadas, lo que incrementa los riesgos asociados a este evento meteorológico.

Esta alerta, descrita en los medios como la llegada de la 'lluvia negra más intensa de junio', subraya la importancia de que la población tome precauciones ante la severidad pronosticada. Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, y extremar cuidados en zonas propensas a inundaciones o deslaves.

Los efectos combinados de frío, viento y lluvia representan un patrón climático atípico para la temporada, por lo que se insta a la ciudadanía a prepararse para al menos dos días de condiciones climáticas difíciles en las regiones afectadas





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