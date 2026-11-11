Alerta por lluvias intensas en varias provincias de la región

La provincia de Buenos Aires y áreas adyacentes enfrentan un período de lluvias intensas, provocado por un sistema frontal que se extiende desde las zonas altas hasta el litoral marítimo

Tras el cambio en las condiciones de la masa de aire el organismo oficial emitió precisiones sobre las precipitaciones previstas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse desde las primeras horas de la jornada, pero luego mejorarán, especialmente hacia el cierre del día. Se espera que el jueves se mantenga el clima estable con cielos agradables y tardes templadas. El cielo será parcialmente nublado, con temperaturas moderadas entre los 15 y 25 grados. A medida que avanza la semana, el cielo se volvió más nublado, con mayores posibilidades de lluvias.

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Meteorología en Declive a Finales de Semana

Los registros térmicos disminuyeron, alcanzando mínimas de 10 grados en algunas zonas. Al finalizar el fin de semana, se espera un cielo parcialmente nublado con un ligero descenso de las temperaturas, El gobierno provincial emitió una alerta por lluvias intensas en varias provincias, incluyendo Buenos Aires. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al movimiento vehicular y en ríos y lagos.

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Los funcionarios de la Defensa Civil están en alerta y se despliegan en distintas zonas para prevenir daños materiales y proteger a la población