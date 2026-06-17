Alerta por intensas lluvias y tormentas en el noreste; anuncian feriado nacional y restricciones migratorias

El Servicio Meteorológico Nacional emite alerta por lluvias fuertes, vientos de más de 60 km/h y granizo en Nuevo León y otras regiones. Se declara feriado el lunes 22 de junio. Gobiernos de EE.UU., Canadá y España restringen ingreso de ciudadanos con trámites de pasaporte pendientes. Entidades financieras intensifican controles a cuentas de no residentes.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por un sistema de tormentas que afectará gran parte del territorio nacional, con especial intensidad en la región noreste, particularmente en el estado de Nuevo León .

Las precipitaciones iniciarán en la madrugada del jueves 18 de junio, aumentando su intensidad durante la tarde y noche con la llegada de tormentas eléctricas. Se pronostica que el temporal se mantendrá throughout el viernes 19 de junio, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 15 grados Celsius y una máxima de 18 grados.

Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de inundaciones en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas, debido a la combinación de lluvias fuertes, vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora y la eventual caída de granizo. Esta condición climática, que ha sido denominada por algunos medios como el 'diluvio de mitad de junio', podría generar complicaciones significativas en la circulación vehicular y posibles interrupciones en servicios básicos como energía eléctrica y comunicaciones.

Paralelamente, se ha confirmado que el próximo lunes 22 de junio ha sido declarado como feriado nacional, lo que extenderá el fin de semana largo para los trabajadores del sector público y privado que así lo estipulen. Esta medida busca fomentar el descanso y la reactivación del turismo interno.

En otro orden de asuntos, el gobierno federal ha anunciado restricciones migratorias para ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y España que hayan postergado trámites de pasaporte, prohibiéndoles el ingreso al país hasta regularizar su situación. La decisión, que ya es oficial y está en vigor, forma parte de una serie de controles reforzados en fronteras y aeropuertos.

Por otro lado, en el ámbito financiero, cada vez más entidades bancarias estadounidenses están realizando revisiones exhaustivas de las cuentas de no residentes, particularmente de ciudadanos mexicanos. Transferencias internacionales, préstamos, donaciones y movimientos patrimoniales están bajo la lupa, lo que podría derivar en restricciones o cierres inesperados de cuentas. Expertos en economía al día recomiendan a los afectados mantenerse informados y regularizar su situación fiscal y migratoria para evitar sanciones.

Esta serie de eventos, tanto climáticos como administrativos y financieros, exige una preparación adecuada por parte de la población y las autoridades para mitigar riesgos





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clima Lluvias Tormentas Feriado Restricciones Migratorias Bancos Cuentas No Residentes Nuevo León

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El preocupante mensaje de Alcides Benítez, campeón con Belgrano, que puso en alerta al PirataDos fuertes publicaciones encendieron las alarmas en el conjunto cordobés, que rápidamente se puso en contacto con el defensor. Tras la repercusión que tuvo el tema, aclaró que fue 'hackeado'.

Read more »

Alerta ola polar: se esperan las temperaturas bajo cero y fuertes lluvias que azotarán a Buenos Aires durante toda la semanaServicio Meteorológico

Read more »

Alerta jubilados: la fuerte advertencia de ANSES a todos los que cobran el aguinaldo en junioEl organismo envió un mensaje a todos los jubilados para evitar que sean víctimas de posibles estafas en el mes que cobran la mayor cantidad de dinero.

Read more »

Tras años de abandono, vuelve un tren histórico que recorrerá el país con servicio gratuitotren

Read more »