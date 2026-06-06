Alerta por humedad extrema y lloviznas en el AMBA: Recomendaciones de seguridad vial para el fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta niveles de humedad records que superan el 90%, junto con neblina, lloviznas y temperaturas bajas. Las autoridades emitieron recomendaciones para circular con precaución debido a la alerta violeta. Se esperan cambios en la dirección del viento y un descenso térmico hacia mediados de la semana.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los partidos del Gran Buenos Aires presentan niveles de humedad extremadamente altos que oscilan entre el 91% y el 96%, una condición que intensifica la sensación de frío y dificulta la tolerancia a las temperaturas bajas.

Este sábado, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con mucha neblina, especialmente durante la madrugada y la mañana, lo que redujo la visibilidad en las vías principales. Hacia la tarde y la noche se espera un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas.

Las temperaturas se mantendrán within rangos normales para la temporada invernal, con una mínima de 14°C y una máxima que no superará los 18°C, valores que combinados con la alta humedad generan un clima frío y húmedo. Para el lunes, no se anticipan grandes cambios, aunque el viento comenzará a rotar desde el Sudeste, lo que reforzará la entrada de aire fresco. Podrían registrarse algunas precipitaciones leves durante la mañana.

El martes 9 y el miércoles 10 de junio, el aire frío proveniente del Sur y Sudoeste continuará influyendo, provocando una nueva baja en las temperaturas mínimas y máximas. A pesar del descenso térmico, no se pronostican lluvias para esos días. Recién el jueves 11, el cielo comenzará a despejarse de manera gradual, aunque no de forma completa, ya que persistedrá la influencia del aire sureño.

Las autoridades de seguridad vial, ante el nivel de alerta violeta emitido por las condiciones climáticas, recomiendan a los automovilistas reducir la velocidad de manera progresiva, evitar detenciones sobre la calzada o banquinas, y en caso de emergencia buscar un lugar seguro fuera de la vía. También sugieren mantener el parabrisas limpio y activar el desempañador para garantizar una visibilidad óptima, especialmente durante la presencia de neblina.

Estas recomendaciones son clave para prevenir accidentes en un fin de semana donde muchas familias planean realizar actividades al aire libre, como el tradicional asado, o tareas domésticas que podrían verse afectadas por el mal tiempo. La combinación de humedad elevada, precipitaciones aisladas y niebla genera condiciones adversas para la circulación y para la vida cotidiana en la región más poblada del país





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