Alerta por frío polar: Temperaturas bajo cero se avecinan en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un descenso brusco de las temperaturas en Buenos Aires y alrededores, con mínimas que podrían llegar a los 8 grados Celsius el próximo lunes. Se recomienda tomar precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) y diversas fuentes de pronóstico meteorológico anticipan un marcado descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), marcando el fin de un período relativamente templado y el inicio de condiciones otoñales, e incluso invernales, de manera inminente.

Esta transición climática implicará un comienzo de semana desafiante para los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con temperaturas que se desplomarán por debajo de los 10 grados Celsius. La llegada de esta masa de aire frío polar representa un cambio significativo en las condiciones climáticas que se han experimentado en las últimas semanas, donde las temperaturas se mantuvieron relativamente suaves para la época del año.

El pronóstico detallado indica que, aunque se espera frío durante varios días consecutivos a partir del fin de semana, el lunes 27 de abril será el día más frío de la semana, con una mínima que podría alcanzar los 8 grados Celsius en la Capital Federal, e incluso descender aún más en algunas zonas del Gran Buenos Aires. La temperatura máxima prevista para ese día es de apenas 18 grados Celsius, lo que subraya la intensidad del descenso térmico.

El martes y miércoles siguientes, las temperaturas mostrarán una ligera recuperación, oscilando entre los 11 y 18 grados Celsius. Sin embargo, estas temperaturas aún se mantendrán por debajo del promedio histórico para esta época del año, lo que indica que el frío persistirá durante varios días. Es importante destacar que estas previsiones son susceptibles de cambios, y se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y otros sitios web especializados en meteorología.

La información proporcionada por Meteored, un reconocido sitio de pronóstico climático, coincide con las predicciones del SMN, confirmando que el próximo lunes será un día especialmente frío. Meteored anticipa una temperatura mínima de 7 grados Celsius y una máxima que apenas alcanzará los 15 grados Celsius. A pesar de que el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de despejarse en algunos momentos del día, la sensación térmica será considerablemente más baja debido al viento y la humedad.

Por lo tanto, se aconseja a la población tomar precauciones adicionales para protegerse del frío, como vestir ropa abrigada, evitar la exposición prolongada al aire libre y tomar medidas para evitar enfermedades respiratorias. Para los días subsiguientes, el SMN prevé una gradual recuperación de las temperaturas, aunque sin alcanzar los valores templados que se registraron en semanas anteriores.

El jueves se espera que las temperaturas oscilen entre los 12 y 22 grados Celsius, mientras que el viernes y el sábado se alcanzarán máximas de 23 grados Celsius, con mínimas de 15 grados Celsius. El domingo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con máximas de 20 grados Celsius y mínimas de 13 grados Celsius.

Este patrón de fluctuaciones térmicas es característico del otoño, una estación de transición en la que las temperaturas pueden variar considerablemente en un corto período de tiempo. En resumen, la próxima semana estará marcada por un descenso significativo de las temperaturas en el AMBA, con un lunes especialmente frío y una gradual recuperación en los días siguientes. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para protegerse del frío y mantenerse informada sobre las últimas actualizaciones del pronóstico meteorológico.

La preparación y la información son clave para afrontar este cambio climático de manera segura y responsable. La atención a los grupos más vulnerables, como los niños pequeños y los adultos mayores, es fundamental para prevenir enfermedades y garantizar su bienestar durante este período de bajas temperaturas





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frío AMBA SMN Temperaturas Otoño Invierno Pronóstico Clima Alerta Meteorológica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AMBA: aumenta el boleto de colectivos y subte, ¿cuánto y a partir de cuándo?amba aumento colectivo

Read more »

Deterioro del transporte público en AMBA: menos colectivos, más problemasLa calidad del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se deteriora con la reducción de unidades, el aumento de tarifas y largas esperas, agravado por conflictos entre empresas y el gobierno y el aumento del costo de los combustibles.

Read more »

Llega la primera ola polar del año al AMBA: cuándo bajan las temperaturas y qué días serán los más fríosEl ingreso de un nuevo frente frío promete cambiar de manera drástica el clima de los próximos días. ¿Va a volver a llover?

Read more »

Masa de aire polar, con frío y heladas: cuándo bajan las temperaturas en Buenos AiresEl informe del sitio especializado Meteored alerta por la llegada de una ola polar, con el primer frío del año. Cómo impactará en Buenos Aires.

Read more »

Buen Tiempo en el AMBA, pero se Advierte por la Llegada de un Frente FríoEl Área Metropolitana de Buenos Aires disfruta de días con temperaturas agradables y cielos despejados, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un descenso de las temperaturas a partir del lunes debido a la llegada de una masa de aire polar.

Read more »

Ola de Frío Polar y Alerta Roja por Tormentas Afectan a Varias Provincias ArgentinasEl Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por una ola de frío polar que traerá temperaturas bajo cero al noroeste argentino y una alerta roja por tormentas fuertes en el noreste del país. Se esperan temperaturas mínimas de hasta -13°C y acumulados de lluvia superiores a los 20mm.

Read more »