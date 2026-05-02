Alerta por el Aumento de la Morosidad Bancaria y el Plan para Aliviar la Deuda

El incremento de la morosidad en créditos personales y tarjetas, alcanzando niveles récord desde 2001, genera preocupación en el gobierno y el sector financiero. La provincia de Santa Fe lanza un plan para proteger los ingresos de los trabajadores y aliviar la carga de la deuda.

El marcado incremento en los índices de morosidad, tanto en el sistema bancario como en el no bancario, observado desde diciembre pasado en la mayoría de los créditos otorgados a personas y familias, se presenta como un efecto no deseado de la actual política económica.

Este fenómeno responde, en gran medida, al significativo aumento de las tasas de interés el año anterior, que superaron ampliamente la inflación, en un contexto donde los salarios mostraban una indexación cercana a esta última. Actualmente, el sistema financiero argentino, incluyendo tanto entidades bancarias como no bancarias, se encuentra en una fase de transición, caracterizada por una disminución de las tasas de interés, pero con niveles de morosidad en créditos personales y tarjetas de crédito que alcanzan cifras récord.

En marzo, estos indicadores registraron los valores más altos desde la crisis financiera de 2001. El aumento de la morosidad genera una profunda preocupación en el Gobierno, en las instituciones bancarias públicas, privadas y provinciales, y en las empresas que operan en el sector de billeteras digitales. Los datos indican un incremento de la morosidad en los primeros meses de 2026.

Según informes del sector y análisis de la consultora 1816, la irregularidad en los pagos de financiación con tarjetas de crédito a familias alcanzó el 11%, el nivel más elevado desde la crisis de 2001-2002. En el sector no bancario, las cifras se sitúan alrededor del 25%, con un impacto particularmente fuerte en jóvenes y jubilados.

Esta situación conlleva la aplicación de intereses moratorios y punitorios, la inclusión de reportes negativos en centrales de riesgo y la posible iniciación de acciones legales, incluyendo embargos. En marzo, la morosidad bancaria se situó en el 11,2%, según datos extraoficiales, afectando al 9,1% de las familias.

Un problema especialmente grave se observa en las entidades no bancarias –mutuales, cooperativas y financieras del interior–, debido al aumento de la morosidad en préstamos concedidos principalmente a trabajadores del sector público a través de sistemas de código de descuento. En algunos casos, estos niveles superan el 30% y resultan difíciles de refinanciar.

En respuesta a esta problemática, la provincia de Santa Fe ha lanzado recientemente un programa, denominado 'Plan de Protección de los Ingresos', que está siendo analizado por otros gobiernos provinciales e intendencias para su posible implementación. El plan, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, incluye una serie de medidas destinadas a reducir la morosidad en préstamos otorgados a empleados estatales, trabajadores privados, autónomos y jubilados cuyos ingresos se ven afectados por los descuentos asociados a estos créditos.

El objetivo principal es, por un lado, aliviar la situación financiera de las familias a corto plazo y, por otro, ordenar un sistema de financiamiento que se ha convertido en una fuente importante de conflictos salariales, como se evidenció en febrero. Según fuentes gubernamentales, el plan busca mitigar la carga financiera a través de la refinanciación de deudas en hasta 24 cuotas con tasas fijas y, en el caso del sector público, garantizar que las deducciones no excedan el 25% del salario, siguiendo criterios similares a los utilizados en créditos hipotecarios.

El programa también ofrece herramientas para el sector privado, incluyendo líneas de crédito para consolidar deudas a plazos de hasta cinco años y tasas por debajo del promedio del mercado. La iniciativa combina medidas de alivio inmediato con programas de educación financiera y asesoramiento institucional, buscando recuperar el ingreso disponible de las familias, afectado por las cuotas e intereses que se descuentan mensualmente de sus salarios o jubilaciones.

Datos de la provincia indican que un 35% de los empleados estatales tienen descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, y aproximadamente 12.000 superan el umbral del 25% de afectación salarial. A este grupo se suman alrededor de 7.000 jubilados afectados por descuentos excesivos y cerca de 60.000 trabajadores autónomos y del sector privado con compromisos financieros.

El plan busca reducir los altos niveles de deuda no bancaria y frenar prácticas de financieras, mutuales y entidades que operan con códigos de descuento, aplicando intereses punitorios y costos adicionales que, en algunos casos, representan casi la mitad de un ingreso bruto promedio de $800.000. El malestar salarial expresado por policías y docentes en las protestas de febrero, donde muchos trabajadores señalaban que, a pesar de tener salarios superiores al millón de pesos, percibían montos significativamente menores debido a los descuentos por créditos, fue un factor determinante en el diseño de este mecanismo.

El problema afecta principalmente a los sectores de menores ingresos, con casos extremos de empleados con compromisos equivalentes a hasta cinco salarios. El plan establece un cambio fundamental: el tope de descuentos sobre el salario se reducirá del 50% al 25%, lo que obligará a una reestructuración del sistema financiero vigente





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