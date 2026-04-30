Alerta por Derrame de Mercurio en el Hospital María Ferrer

Un derrame de mercurio provocó la evacuación preventiva del laboratorio pulmonar del Hospital María Ferrer en Barracas. Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires intervino para contener y extraer la sustancia tóxica. Se investigan las causas del incidente.

Un incidente preocupante se registró este jueves en el Hospital María Ferrer, situado en el barrio de Barracas , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras la detección de un derrame de mercurio.

La situación desencadenó una rápida respuesta por parte de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fueron alertados por el personal del hospital durante la realización de tareas rutinarias de mantenimiento en el laboratorio pulmonar. Este laboratorio se encuentra estratégicamente ubicado en el primer piso del edificio principal, específicamente en la calle Dr. Enrique Finochietto al 800, entre las calles Tacuarí y la importante avenida Montes de Oca.

La prioridad inmediata fue garantizar la seguridad de todos los presentes, lo que llevó a la evacuación preventiva de la totalidad del sector afectado. Los bomberos, tras asegurar el área, procedieron a realizar una exhaustiva inspección para determinar la magnitud del derrame y evaluar los riesgos potenciales. Los primeros informes de las autoridades indicaron la presencia de pequeñas proporciones de partículas de mercurio, localizadas en una rejilla de dimensiones reducidas, aproximadamente de 0.10 x 0.10 metros.

A pesar de la aparente limitación del área contaminada, la naturaleza altamente tóxica del mercurio exigió una respuesta meticulosa y especializada. La intervención de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo con el máximo rigor y siguiendo los protocolos establecidos para la manipulación de sustancias peligrosas.

Dos efectivos pertenecientes a la Brigada de Emergencias Especiales, altamente capacitados para este tipo de situaciones, ingresaron al laboratorio equipados con trajes de protección de Nivel C. Estos trajes, diseñados para proteger contra la exposición a vapores y partículas tóxicas, permitieron a los bomberos verificar la extensión precisa de la contaminación y, lo más importante, extraer de forma segura los residuos de mercurio. La elección del equipo de Nivel C refleja la seriedad con la que se abordó el incidente, considerando que el mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede representar un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente.

Es crucial recordar que el mercurio es un metal pesado reconocido por su alta toxicidad y su persistencia como contaminante ambiental. Su capacidad para bioacumularse en la cadena alimentaria lo convierte en una amenaza a largo plazo para la salud pública, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha identificado como una de las diez sustancias químicas que plantean mayores problemas de salud a nivel global.

La correcta gestión de este tipo de derrames es fundamental para prevenir efectos adversos en la salud de los trabajadores del hospital, los pacientes y la comunidad circundante. Afortunadamente, el incidente no se extendió más allá del laboratorio pulmonar del Hospital María Ferrer y no afectó de ninguna manera el funcionamiento del Hospital de Niños Pedro Elizalde, también conocido como ex Casa Cuna, que se encuentra ubicado a escasa distancia.

Las autoridades sanitarias y de seguridad confirmaron que no hubo riesgo de contaminación cruzada entre ambos establecimientos, lo que brindó un alivio adicional a la comunidad. Se están llevando a cabo análisis exhaustivos para determinar el origen del derrame y establecer las medidas preventivas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

La investigación se centrará en revisar los procedimientos de mantenimiento del laboratorio, la manipulación de equipos que puedan contener mercurio y la capacitación del personal en materia de seguridad química. El Hospital María Ferrer ha colaborado plenamente con las autoridades en la investigación y se ha comprometido a implementar todas las recomendaciones necesarias para garantizar la seguridad de sus instalaciones y el bienestar de sus pacientes y empleados.

Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia constante y la preparación adecuada para enfrentar emergencias relacionadas con sustancias peligrosas en entornos sanitarios y otros ámbitos donde se utilicen o almacenen este tipo de materiales. La noticia se encuentra en desarrollo y se continuará informando a medida que se obtengan nuevos detalles sobre el incidente y las medidas adoptadas





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