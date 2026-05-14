Alerta por Crecimiento de Estafas Digitales: El Fraude de Correo Argentino y Cómo Protegerse

Análisis detallado sobre las campañas de phishing que suplantan la identidad de Correo Argentino para robar datos bancarios, incluyendo métodos de prevención y canales oficiales de verificación.

El auge del comercio electrónico en los últimos años ha transformado radicalmente los hábitos de consumo de la población, permitiendo que miles de personas accedan a productos desde la comodidad de sus hogares.

Sin embargo, este crecimiento exponencial de las compras online ha traído consigo un incremento paralelo en la sofisticación de los delitos informáticos. En este escenario, los ciberdelincuentes han encontrado un blanco sumamente atractivo: los usuarios que esperan la entrega de un paquete. Aprovechando la ansiedad y la expectativa natural que genera una compra, los estafadores han desplegado campañas masivas de suplantación de identidad utilizando el nombre y la imagen institucional de Correo Argentino.

A través de mensajes de texto SMS, correos electrónicos y notificaciones instantáneas, se contacta a las víctimas informándoles sobre supuestos inconvenientes en la logística de su envío, tales como una dirección de entrega incompleta, un paquete retenido en la aduana o la necesidad de abonar una tasa administrativa pendiente para liberar la mercadería. El mecanismo operativo de estas estafas se basa en una técnica conocida como phishing, la cual consiste en el envío de comunicaciones engañosas diseñadas para conducir al usuario hacia sitios web fraudulentos.

Estos portales están meticulosamente diseñados para imitar la apariencia visual de la página oficial de Correo Argentino, utilizando los mismos colores, tipografías y logotipos, lo que confunde incluso a los usuarios más cautelosos. Una vez que la víctima hace clic en el enlace malicioso, se le solicita que ingrese datos personales sensibles, como su nombre completo, documento de identidad y, lo más crítico, la información de sus tarjetas de crédito o débito bajo la premisa de realizar un pago mínimo para el despacho del paquete.

Este proceso de ingeniería social se apoya en la creación de un sentimiento de urgencia; los mensajes suelen advertir que, de no actuar en un plazo breve, el paquete será devuelto al remitente o destruido, impulsando a la persona a actuar impulsivamente sin verificar la veracidad de la fuente. Ante esta situación, Correo Argentino ha emitido reiteradas advertencias para alertar a la ciudadanía sobre estas maniobras delictivas.

La empresa ha enfatizado que jamás solicita pagos adicionales o datos bancarios a través de enlaces enviados por SMS o correos electrónicos no oficiales. Para garantizar la seguridad de sus clientes, la compañía recomienda utilizar exclusivamente los canales de comunicación habilitados y verificados. El seguimiento de los envíos debe realizarse únicamente a través del sitio web oficial de la institución o mediante la plataforma MiCorreo, donde el usuario puede gestionar sus paquetes de forma segura.

Asimismo, existe una aplicación móvil oficial desarrollada por la empresa que permite realizar consultas y monitorear el estado de las entregas en tiempo real, eliminando la necesidad de interactuar con enlaces externos sospechosos. La verificación manual del número de seguimiento en el portal autorizado es la herramienta más efectiva para desmentir las notificaciones fraudulentas. Para combatir estas amenazas, los expertos en ciberseguridad sugieren adoptar hábitos de higiene digital estrictos.

Es fundamental desconfiar de cualquier mensaje que solicite información confidencial de manera imprevista y revisar minuciosamente la dirección URL del sitio web antes de ingresar cualquier dato; a menudo, los sitios falsos tienen errores ortográficos leves o extensiones de dominio inusuales. Además, se recomienda la implementación de la autenticación de dos pasos en todas las cuentas bancarias y correos electrónicos para añadir una capa extra de protección.

Finalmente, Correo Argentino insta a todos los usuarios a denunciar cualquier intento de estafa, reportando las páginas falsas y los números de teléfono emisores de los mensajes apócrifos. La denuncia colectiva no solo ayuda a las autoridades a rastrear a los delincuentes, sino que también permite a la empresa tomar medidas técnicas para dar de baja los dominios fraudulentos, protegiendo así a otros ciudadanos de caer en estas redes de engaño digital





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