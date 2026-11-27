Argentina emite alertas meteorológicas por tormentas extremas en Misiones, Corrientes y Formosa debido al Súper Niño 2026, mientras la ONU advierte sobre el aumento de la inseguridad alimentaria.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina ha activado mecanismos de alerta preventiva ante la intensificación del fenómeno climático global conocido como Súper Niño 2026, que está alterando drásticamente los patrones de precipitación en todo el territorio nacional. Esta situación no solo representa un desafío operativo para las autoridades locales, sino que también se alinea con las advertencias de las agencias internacionales sobre los efectos devastadores de este calentamiento oceánico.

Alertas Naranja y Amarilla por tormentas

La institución emisora de boletines climáticos ha emitido una alerta naranja para la provincia de Misiones, la cual indica condiciones de riesgo significativo para la mañana y la tarde. Estas tormentas se caracterizarán por abundantes precipitaciones que podrían sumar entre 70 y 100 mm de lluvia acumulada, con la posibilidad de superar estos valores en puntos específicos. Adicionalmente, se prevé la presencia de granizo, ráfagas de viento que alcanzarán los 90 km/h y una actividad eléctrica frecuente que podría afectar la infraestructura.

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Paralelamente, una alerta amarilla se encuentra vigente para la zona este de las provincias de Corrientes y Formosa. En estas regiones, las condiciones meteorológicas serán menos extremas que en Misiones, pero igualmente requerirán vigilancia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un seguimiento estricto de estos sistemas convectivos para ajustar las recomendaciones de seguridad a medida que evolucione la situación en el noreste argentino.

Impacto en el Corredor Seco y África

Las agencias de las Naciones Unidas, específicamente la Organización de la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Alimentario Mundial (PAM), publicaron un informe crítico este viernes que detalla la gravedad de la crisis alimentaria global. El estudio señala que el hambre se agravará en los próximos seis meses en 16 zonas, la mayoría ubicadas en el continente africano. La FAO atribuye parte de esta devastación a los déficits de precipitaciones relacionados con El Niño y a las temperaturas elevadas, las cuales han provocado pérdidas significativas de cultivos.

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Las regiones más afectadas por estos déficits hídricos incluyen el Corredor Seco Centroamericano y el África oriental. En estas áreas, la escasez de lluvia ha comprometido la seguridad alimentaria de millones de personas. El informe detalla que las altas temperaturas combinadas con la falta de lluvia han destruido cosechas esenciales, dejando a las comunidades rurales sin recursos básicos para su supervivencia y economía local.

Situación en Sudán, Yemen y África Austral

Aunque la inseguridad alimentaria aguda está provocada principalmente por conflictos armados y violencia, los episodios climáticos extremos actúan como un multiplicador de amenazas, especialmente en países como Sudán y Yemen. La FAO y el PAM explican que estas tormentas y sequías ponen en peligro la próxima temporada agrícola en África austral. La combinación de violencia y desastres naturales ha creado una situación ya desastrosa que requiere una respuesta internacional urgente.

El estudio advierte que cerca de 49 millones de personas más podrían sufrir inseguridad alimentaria aguda a finales de 2027 debido al episodio del Súper Niño. Este fenómeno de calentamiento del océano ha sido particularmente intenso este año y se proyecta que durará hasta la próxima primavera boreal. La duración prolongada del fenómeno amplifica el riesgo de hambrunas en las regiones más vulnerables del mundo.

Consecuencias globales y próximos pasos

El Súper Niño está alterando los patrones meteorológicos a nivel mundial, provocando sequías devastadoras o tormentas intensas en diferentes regiones del planeta. En Argentina, mientras las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza tienen alertas por tormentas, la atención se centra en Misiones, Corrientes y Formosa debido a la intensidad de las precipitaciones. La comunidad internacional debe monitorear de cerca estos cambios para mitigar el impacto en la producción de alimentos y la estabilidad de las economías locales.