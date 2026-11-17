El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja por tormentas severas que causaron anegamientos y granizo en Córdoba, San Luis y La Pampa.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja activa por tormentas severas que impactaron el lunes 16 de noviembre en varias provincias del centro del país, incluyendo Córdoba, San Luis, La Pampa, Santa Fe, Catamarca y La Rioja. Este fenómeno meteorológico generó complicaciones graves en la infraestructura urbana y rutas, con acumulados de lluvia que superaron los 95 milímetros en algunos sectores y la caída de granizo de diversos tamaños que provocó anegamientos y daños materiales.

Intensidad del temporal en Córdoba y sus localidades

La provincia de Córdoba fue uno de los epicentros de este evento climático, donde localidades como Río Cuarto, General Cabrera, San Basilio y Adelia María registraron precipitaciones abundantes y episodios de granizo que interrumpieron la vida cotidiana. En Río Cuarto, la tormenta comenzó alrededor de las 15:00 horas del lunes, acumulando 32 milímetros de lluvia en apenas 20 minutos, lo que provocó anegamientos en distintas calles de la ciudad, acompañados por fuertes ráfagas de viento y la caída de árboles.

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En San Basilio y Adelia María, los registros de precipitaciones superaron los 50 milímetros, con caída de granizo que dejó evidencia de los destrozos. General Cabrera también reportó episodios de granizo durante el avance del frente de tormenta, mientras que la situación de inestabilidad alcanzó otras provincias del centro, donde las tormentas ocasionaron anegamientos y complicaciones en diferentes ciudades, evidenciando la amplia cobertura geográfica del sistema meteorológico.

Advertencia del SMN y previsión para la noche

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para la noche del lunes en sectores de Córdoba y otras cuatro provincias: Catamarca, La Rioja, San Luis y Santa Fe. Según la advertencia difundida por el organismo, las áreas alcanzadas podrían registrar tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, lo que implica un riesgo importante para la población.

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Los fenómenos también podrían incluir caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó acumulados de lluvia de entre 80 y 120 milímetros durante el período de alerta, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual, especialmente en sectores vulnerables a los anegamientos y en zonas expuestas a vientos intensos, lo que exige máxima precaución.

Impacto en San Luis y La Pampa por granizadas

Las tormentas no se limitaron al territorio cordobés, extendiendo su impacto a San Luis, donde una fuerte granizada afectó a La Punta, Juana Koslay, Potrero de los Funes, Los Puquios y la capital provincial. En algunos sectores, vecinos reportaron piedras de un tamaño similar al de una nuez, lo que generó preocupación por posibles daños a cultivos y techos. En Mendoza, una de las zonas afectadas fue General Alvear, donde se registró una importante acumulación de granizo, junto con precipitaciones sobre la ruta nacional 143 que dificultaron la circulación.

Por su parte, en Realicó, La Pampa, las lluvias superaron los 95 milímetros y provocaron anegamientos en calles y el ingreso de agua a una escuela, evidenciando la gravedad de las inundaciones. Estas cifras demuestran la intensidad del sistema, que ha dejado un rastro de complicaciones logísticas y sanitarias en múltiples localidades, requiriendo respuestas coordinadas de las autoridades locales para gestionar los escombros y restablecer la normalidad en los servicios básicos.

Recomendaciones oficiales ante nuevos fenómenos

Frente a la posibilidad de nuevos fenómenos intensos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda permanecer en lugares cerrados y evitar los desplazamientos que no sean indispensables. También aconseja asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de puertas y ventanas y no circular por calles inundadas, medidas diseñadas para minimizar el riesgo de accidentes durante la noche.

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En caso de ingreso de agua a una vivienda, se recomienda cortar el suministro eléctrico, siempre que pueda hacerse de manera segura, para prevenir electrocuciones. Las autoridades también aconsejan mantener los teléfonos celulares cargados y contar con elementos básicos de emergencia, como linternas y agua potable, asegurando que la población esté preparada para cualquier escenario adverso que pueda presentarse en las próximas horas.