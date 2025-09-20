Alerta Naranja por Tormentas Fuertes y Lluvias Intensas: Pronóstico Meteorológico para el Fin de Semana

El Servicio Meteorológico Nacional emite alerta naranja por tormentas fuertes, granizo y lluvias intensas para el AMBA y otras provincias durante el fin de semana del Día de la Primavera. Se recomienda a la población tomar precauciones y estar atenta a las actualizaciones del pronóstico.

La víspera del Día de la Primavera y el domingo 21 de septiembre de 2025 se perfilan como jornadas difíciles debido a la intensa actividad meteorológica pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional . Se anticipan lluvias copiosas, acompañadas por la posibilidad de caída de granizo, lo que ha llevado a elevar el nivel de alerta en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) a naranja durante la noche del sábado.

La situación climática, caracterizada por la inestabilidad, se extenderá a lo largo del domingo, especialmente en la región costera de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan condiciones adversas. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico. La inestabilidad atmosférica se debe a la convergencia de sistemas meteorológicos que favorecen la formación de tormentas y el desarrollo de fenómenos meteorológicos severos. \En lo que respecta específicamente al AMBA, las previsiones para la noche del sábado indican la llegada de tormentas fuertes o severas, las cuales afectarán tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al conurbano bonaerense. Estos fenómenos se caracterizarán por abundantes lluvias, una frecuente actividad eléctrica, la posibilidad de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estima que la precipitación acumulada oscilará entre 40 y 80 mm, aunque en algunos puntos podría superarse esta cifra. Para el domingo, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas en general, pero persisten advertencias de lluvias intensas en diversas zonas. Además de la provincia de Buenos Aires, se encuentran bajo alerta las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, lo que subraya la magnitud del evento y la necesidad de mantener la cautela en varias regiones del país. Las autoridades locales y el Servicio Meteorológico Nacional están monitoreando de cerca la evolución del clima y proporcionando actualizaciones constantes a la población.\Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de la población. Se aconseja permanecer en lugares seguros y cerrados, como casas, escuelas o edificios, durante el desarrollo de las tormentas. Es fundamental mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable para reducir el riesgo de electrocución. Si se encuentra en un vehículo, se recomienda permanecer en su interior, ya que los automóviles ofrecen una buena protección contra los rayos y otros peligros asociados a las tormentas. Asimismo, se insta a evitar circular por calles inundadas o zonas afectadas por las lluvias, ya que la visibilidad se reduce considerablemente y existe el peligro de quedar atrapado. En caso de que exista riesgo de que el agua ingrese a la vivienda, se aconseja cortar el suministro eléctrico para evitar cortocircuitos y otros accidentes. En situaciones de emergencia, se recomienda comunicarse con los organismos de emergencia locales y tener a mano una mochila de emergencia que contenga una linterna, una radio, documentos importantes y un teléfono para facilitar la comunicación y la asistencia en caso de necesidad. La preparación y la precaución son claves para afrontar este evento meteorológico adverso





minutounocom / 🏆 7. in AR

Tormentas Lluvias Alerta Naranja AMBA Granizo Pronóstico Primavera Servicio Meteorológico Nacional

