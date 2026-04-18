Alerta Meteorológica: Tormentas Severas Amenazan a 14 Provincias Argentinas, Incluyendo Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas y granizo en 14 provincias argentinas este domingo, incluyendo Buenos Aires. Se esperan ráfagas de viento superiores a 90 km/h y lluvias intensas. El SMN ofrece recomendaciones de seguridad ante la inminente contingencia climática.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alarmantes alertas naranja y amarilla que afectarán a diversas regiones del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires . Un total de 14 provincias se verán impactadas este domingo por lluvias y tormentas de intensidad variable.

Ante este panorama, el organismo insta a la población a seguir una serie de recomendaciones cruciales para garantizar su seguridad, tales como evitar desplazamientos innecesarios y no exponer la basura a la intemperie. La alerta naranja, la más severa, se ha declarado para las provincias de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. En estas áreas, se pronostican tormentas de gran intensidad, con la posibilidad de fenómenos extremos. Se anticipan ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, la caída de granizo y una marcada actividad eléctrica. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 40 y 85 milímetros, si bien se advierte que estas cifras podrían ser significativamente mayores en zonas localizadas. La intensidad de estas tormentas representa un riesgo considerable para la infraestructura y la seguridad de los habitantes de estas provincias. Por otro lado, la alerta amarilla rige para un extenso conjunto de 13 provincias, además de Buenos Aires. Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa y Neuquén se suman a la lista de territorios bajo advertencia. En estas zonas, se esperan lluvias y tormentas de intensidad diversa, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Estos fenómenos vendrán acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos de tiempo, una elevada frecuencia de descargas eléctricas y, de manera predominante, la probabilidad de caída de granizo y ráfagas de viento intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada se proyectan entre 15 y 50 milímetros, con la posibilidad de superar estos registros en puntos específicos. La combinación de estos elementos climáticos exige una vigilancia constante y la adopción de medidas preventivas. Las recomendaciones emitidas por el SMN son de vital importancia para mitigar los riesgos asociados a estas condiciones meteorológicas. Se insta a la ciudadanía a evitar salir de sus hogares siempre que sea posible. Es fundamental no sacar la basura a la calle y mantener limpios los desagües y sumideros para prevenir anegamientos. En caso de ingreso de agua en las viviendas, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico de forma preventiva. Asimismo, se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas para evitar daños por el viento o la caída de objetos. Es prudente retirar o asegurar aquellos elementos que puedan ser arrastrados por las fuertes ráfagas de viento. Para quienes se encuentren al aire libre, la prioridad es buscar refugio inmediato en un edificio seguro, una casa o un vehículo cerrado. La colaboración y el acatamiento de estas indicaciones son esenciales para proteger la vida y los bienes ante la inminencia de estas tormentas severas que afectarán a una amplia porción del territorio nacional





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tormentas Alerta Meteorológica Servicio Meteorológico Nacional Buenos Aires Granizo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ricky Martin desata la euforia en Buenos Aires: Saludo multitudinario y expectativa por sus showsEl astro puertorriqueño Ricky Martin saludó a miles de fans reunidos frente al Palacio Duhau en Buenos Aires, generando gran expectación para sus próximos conciertos en el Campo Argentino de Polo. La visita, parte de su gira mundial, marca su regreso a Argentina tras exitosas presentaciones en otras ciudades.

Read more »

Día Mundial del Malbec: los mejores planes para brindar en Buenos Aires este fin de semanaDegustaciones, experiencias y propuestas especiales para brindar con la cepa insignia argentina; todo lo que tenés que saber

Read more »

Ricky Martin Enloquece a sus Fans en Buenos Aires con Sorpresiva Aparición y Próximos ConciertosRicky Martin desata euforia entre sus seguidores en Buenos Aires al saludar desde el balcón de su hotel y disfrutar de música en vivo con su club de fans. El artista, que visitó el MALBA, se prepara para dos conciertos masivos en el Campo Argentino de Polo como parte de su gira 'Ricky Martin Live 2026', prometiendo un espectáculo enérgico con banda completa.

Read more »

Briatore respaldó a Colapinto tras su prueba con Alpine y palpitó su show en Buenos AiresEl asesor del equipo francés valoró el rendimiento del piloto y remarcó el trabajo previo a la próxima carrera del calendario.

Read more »

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires: Fin de semana agradable, pero con lluvias el lunesLa Ciudad de Buenos Aires y el conurbano disfrutarán de temperaturas otoñales y cielos parcialmente nublados durante el fin de semana. El lunes se espera un cambio drástico con lluvias débiles y fuertes ráfagas de viento.

Read more »

Paraguayo Buscado por Delitos Graves Capturado en Buenos Aires Tras Años a la FugaUn hombre de nacionalidad paraguaya, identificado como "Derli", fue detenido en San Vicente, provincia de Buenos Aires, después de evadir a la justicia desde 2020. Contaba con un pedido de captura internacional por graves delitos como violación y robo agravado, además de ser acusado por el abuso de una menor en Argentina.

Read more »