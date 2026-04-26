Alerta Meteorológica por Fuertes Vientos y Descenso de Temperatura en el Centro del País

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por vientos fuertes y bajas temperaturas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires y nueve provincias del centro de Argentina. Se esperan ráfagas de hasta 115 km/h y mínimas de 7 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) ha emitido una importante alerta meteorológica que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y a nueve provincias del centro del país, anticipando la llegada de fuertes vientos y un marcado descenso de las temperaturas.

Esta situación climática adversa se presenta en el inicio de la semana, con una mínima prevista de 7 grados Celsius para este lunes en varias localidades. Además, se pronostican tormentas en la región costera atlántica, lo que exige un mayor nivel de precaución por parte de los residentes y visitantes.

La intensidad de las ráfagas de viento varía según la región, siendo las provincias de Buenos Aires y Río Negro las más afectadas, con una alerta naranja vigente debido a la peligrosidad de los fenómenos meteorológicos para la seguridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente. En la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona sur, centro y este, se espera que las ráfagas superen los 70 kilómetros por hora durante la tarde del domingo, pudiendo alcanzar incluso los 115 kilómetros por hora en Viedma, la capital de Río Negro.

Esta intensidad de viento representa un riesgo significativo para la infraestructura, la movilidad y las actividades al aire libre. Además de las alertas naranja, el SMN ha emitido advertencias de color amarillo para la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Estas alertas indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar daños y de interrumpir temporalmente las actividades cotidianas.

En particular, en el sur y este de Buenos Aires, este de Chubut y este de Río Negro, la alerta incluye la probabilidad de tormentas fuertes, lo que podría generar inconvenientes en la circulación y aumentar el riesgo de inundaciones locales. La duración de la alerta varía según la provincia.

Mientras que en la mayoría de las regiones la advertencia es válida solo para este domingo, en el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires se extenderá hasta el lunes, afectando a localidades como General Alvear, Lobos, Cañuelas, Bahía Blanca, Carmen de Patagones y toda la Costa Atlántica. Esta prolongación de la alerta en la provincia de Buenos Aires subraya la importancia de mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas y de tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos.

El impacto de estos vientos fuertes y las bajas temperaturas se sentirán en la vida diaria de los habitantes de estas regiones, afectando el transporte, la energía eléctrica y las actividades al aire libre. El descenso de la temperatura será notable en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, se espera que la mínima de este lunes alcance los 7 grados Celsius, con una máxima prevista de 17 grados.

En la Costa Atlántica, donde se esperan lluvias durante el domingo y el lunes, la semana comenzará con mínimas de 7 grados y máximas de 16 grados. El frío persistirá el martes, con una mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados en la Ciudad de Buenos Aires, y una mínima aún más baja de 7 grados en la costa.

Afortunadamente, según los pronósticos del SMN, las temperaturas comenzarán a ascender a partir del miércoles, cuando se espera que la Ciudad de Buenos Aires alcance mínimas de 14 grados y máximas de 21 grados, sin alertas meteorológicas vigentes. Se prevé que este clima templado se mantenga durante el resto de la semana, brindando un respiro después de los días de frío y viento.

Es fundamental que la población siga las recomendaciones de las autoridades, como evitar salir en caso de fuertes vientos, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y protegerse del frío con ropa adecuada. La prevención es clave para minimizar los riesgos asociados a esta situación climática adversa. El SMN continuará monitoreando la situación y actualizando las alertas según sea necesario





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