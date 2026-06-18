Alerta meteorológica por frente de tormentas con granizo y nevadas; declaran feriado y se preparan eventos masivos

Un fuerte cambio climático traerá lluvias constantes, vientos y posible granizo y nieve durante 72 horas. Se recomienda precaución y se anuncia un nuevo fin de semana largo tras el temporal. Además, se espera un Fan Fest para seguir a la selección y una ola de calor en algunas regiones.

El país enfrenta un significativo cambio en las condiciones meteorológicas. Se aproxima un frente de mal tiempo que se prolongará durante aproximadamente 72 horas, caracterizado por precipitaciones constantes, fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo y nieve, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -5 grados Celsius.

Este sistema ingresará desde la madrugada del jueves hasta la noche del sábado, afectando a gran parte del territorio. Las autoridades meteorológicas advierten sobre los riesgos asociados a este escenario, tales como complicaciones en la circulación vial, inundaciones y la formación de granizo. Por ello, recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos en patios y balcones para que no se conviertan en proyectiles, y no circular por calles anegadas.

Para los primeros días de la semana antes de la llegada del frente, se esperan mañanas frías con tardes soleadas, con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 6° y máximas de 17°, ideales para actividades al exterior. Sin embargo, este período de estabilidad será breve, ya que a partir de la noche del viernes el tiempo empeorará drásticamente.

El fin de semana posterior al frente, con fechas como el lunes 22 de junio declarado feriado, se prevé un cielo parcialmente nublado, con temperaturas más amables, entre 7° y 15°, lo que permitiría recuperar las actividades al aire libre una vez pasado el temporal. A nivel internacional, circulan informaciones sobre restricciones de ingreso a países como Estados Unidos, Canadá y España para ciudadanos que no hayan regularizado ciertos trámites con sus pasaportes, aunque este dato parece ser un fragmento desconectado.

En el ámbito cultural y deportivo, la ciudad de Palermo se prepara para un Fan Fest con capacidad para 20.000 personas, donde se proyectará en una pantalla gigante los partidos de la selección argentina contra Austria y Jordania, así como los principales encuentros de la copa que se disputa en México, EE. UU. y Canadá.

También se anuncia una ola de calor histórica con temperaturas superiores a 40°C y sensación térmica agobiante para algunas zonas, aunque esto parece ser una información adicional no directamente vinculada al frente de tormentas. Finalmente, se menciona una entrevista con Rosendo Grobocopatel, quien habla sobre su salida de la política, su opinión sobre el presidente Milei y su decisión de permanecer en el país, junto con la noticia sobre la designación de un nuevo ministro del Interior





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