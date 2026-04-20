Alerta meteorológica por frente ciclónico: se esperan tormentas intensas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un temporal con tormentas fuertes y vientos que afectará a Chaco, Corrientes, Formosa y Salta hasta el próximo viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia de carácter urgente ante el inminente ingreso de un frente ciclónico que promete alterar significativamente las condiciones meteorológicas en gran parte del territorio nacional. Este fenómeno, caracterizado por su alta inestabilidad, traerá consigo una sucesión de tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento peligrosas y precipitaciones abundantes que podrían comprometer la normalidad de diversas actividades cotidianas.

Según los modelos de predicción más recientes, se estima que los acumulados de agua puedan alcanzar hasta 23 milímetros en zonas críticas, lo cual eleva la preocupación ante posibles anegamientos y crecidas repentinas en áreas urbanas y rurales del centro del país. La población ha sido instada a mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar riesgos innecesarios frente a este evento climático de gran envergadura. El temporal ya ha comenzado a manifestar su rigor en la provincia del Chaco, donde durante el pasado fin de semana se registraron lluvias intensas con registros que alcanzaron los 21 milímetros, dejando un terreno saturado de agua. De acuerdo con el pronóstico extendido, este panorama inestable se prolongará, al menos, hasta la jornada del viernes por la noche. Si bien se vislumbra un breve respiro con una leve mejora temporal durante el transcurso del miércoles, esta pausa será meramente transitoria. Las proyecciones indican que, a partir de la madrugada del jueves, la actividad eléctrica y las precipitaciones volverán a intensificarse con mayor fuerza, prolongándose sin interrupciones durante toda la jornada del viernes. Los expertos en meteorología recalcan que este fenómeno presenta una dinámica compleja, lo que exige una vigilancia constante de las actualizaciones del radar y los avisos de corto plazo. El impacto del frente ciclónico no se limitará exclusivamente al territorio chaqueño, sino que su trayectoria afectará de manera directa a otras provincias clave de la región, tales como Corrientes, Formosa y Salta. En estas jurisdicciones, se prevé una configuración similar, con tormentas fuertes, vientos arrachados y una humedad persistente que dificultará el drenaje natural de las zonas bajas. Ante esta situación, el SMN ha activado un mapa de alertas específicas, señalando áreas con alerta roja en diversas localidades donde el riesgo de inundación es elevado. Simultáneamente, el organismo ha difundido el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se aguarda la llegada de estas condiciones inestables, instando a los ciudadanos a asegurar objetos en balcones y tomar precauciones ante la posible caída de ramas o inconvenientes en la infraestructura eléctrica por los fuertes vientos que se esperan en las próximas horas





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