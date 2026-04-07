Alerta Meteorológica: Lluvias Persistentes y Vientos Fuertes Afectarán Varias Regiones

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un período de inestabilidad climática con lluvias intensas y ráfagas de viento. Se detalla la situación en Salta y Buenos Aires, con recomendaciones de precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta por un período prolongado de condiciones climáticas adversas que afectarán diversas regiones. Se prevé que las precipitaciones se extiendan por más de 72 horas consecutivas, acompañadas en algunos momentos por ráfagas de viento que podrían intensificar la sensación de inestabilidad.

Esta situación meteorológica, caracterizada por la persistencia de lluvias y la nubosidad, impactará en las actividades diarias y requerirá de la atención y precaución de la población. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y la protección de bienes ante posibles inundaciones o desbordes de ríos y arroyos. Se aconseja evitar zonas de riesgo y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. \En la provincia de Salta, las previsiones indican un comienzo de semana inestable. Durante el martes, se esperan lluvias aisladas principalmente durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con máximas que rondarán los 19°C y mínimas de 13°C. El cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo del día. Para el miércoles, se anticipa una leve mejoría en las condiciones climáticas, aunque el cielo seguirá parcialmente cubierto. La temperatura podría alcanzar los 21°C, con una mínima de 12°C y una baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, esta mejora será temporal, ya que el jueves volverán las lluvias, con tormentas previstas principalmente hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas se mantendrán similares, con máximas de 21°C y mínimas de 11°C. El viernes, la inestabilidad continuará, con nuevas precipitaciones y un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas se ubicarán nuevamente alrededor de los 21°C de máxima y 11°C de mínima. En resumen, Salta enfrentará varios días consecutivos de condiciones climáticas variables, con lluvias intermitentes, nubosidad persistente y posibles ráfagas de viento. Se recomienda a la población tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre durante las tormentas, revisar el estado de los techos y desagües, y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. \En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la semana comenzará con inestabilidad. Se anticipan lluvias y tormentas durante gran parte del martes, con una alta probabilidad de precipitación que podría alcanzar entre el 70% y el 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 21°C de máxima. El miércoles, se espera una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y registros térmicos entre 17°C y 22°C. Hacia el jueves y viernes, se prevé un clima más estable, con jornadas parcialmente soleadas y temperaturas que rondarán los 23°C de máxima y mínimas cercanas a los 13°C y 14°C. La población de Buenos Aires deberá estar atenta a los avisos meteorológicos y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes derivados de las lluvias y tormentas, especialmente durante el inicio de la semana. Se recomienda estar atento a las actualizaciones y seguir las indicaciones de las autoridades competentes





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