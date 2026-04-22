Alerta Meteorológica: Fuertes Tormentas Afectarán el Fin de Semana en el Centro del País

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por el ingreso de fuertes tormentas que impactarán en las provincias del centro del país, con lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas. Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires disfrutará de un clima favorable.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) ha emitido una alerta temprana por la inminente llegada de un sistema de tormentas intensas que impactará significativamente las condiciones climáticas durante el fin de semana en varias provincias del centro del país.

Se anticipa que las precipitaciones, caracterizadas por su abundancia y persistencia a lo largo de varias horas, estarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento, generando un escenario meteorológico potencialmente peligroso. El organismo meteorológico ha señalado que la provincia de Córdoba y San Luis se encuentran en el núcleo principal de esta perturbación, donde se prevé la caída de importantes volúmenes de agua y vientos que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Esta situación exige a la población tomar precauciones y estar preparada para posibles inconvenientes derivados de las intensas lluvias y los fuertes vientos, como cortes de energía eléctrica, anegamientos de calles y caminos, y la caída de árboles o ramas. Los chubascos se iniciarán durante la mañana del sábado, extendiéndose a lo largo de todo el día y provocando un descenso brusco de las temperaturas, que podrían llegar a descender hasta los 10 grados Celsius.

Este cambio repentino en las condiciones climáticas contrasta con las temperaturas más cálidas registradas en los días previos, lo que aumenta la necesidad de vestirse adecuadamente y protegerse del frío. El impacto de este temporal no se limitará únicamente a las provincias de Córdoba y San Luis. Se espera que otras regiones del centro del país también experimenten lluvias y vientos fuertes, aunque con menor intensidad.

El SMN recomienda a los ciudadanos de estas áreas mantenerse informados sobre la evolución del sistema de tormentas y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Es fundamental evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad de las lluvias y los vientos, así como tomar precauciones al conducir, reduciendo la velocidad y evitando zonas propensas a inundaciones.

A pesar de las condiciones adversas previstas para el fin de semana, el pronóstico meteorológico indica que el domingo se presentará un panorama más favorable, con cielos despejados y un aumento gradual de las temperaturas. Las mínimas se situarán en torno a los 8 grados Celsius, mientras que las máximas alcanzarán los 20 grados Celsius, ofreciendo un respiro después del temporal.

Esta mejora en las condiciones climáticas permitirá a la población retomar sus actividades habituales y disfrutar de un día más agradable. La rápida transición entre un fin de semana marcado por las tormentas y un domingo soleado subraya la importancia de estar preparados para los cambios repentinos en el clima. En contraste con el panorama meteorológico del centro del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) disfrutará de un clima favorable durante los próximos días.

El SMN ha publicado un pronóstico extendido que indica que continuará el buen tiempo, con temperaturas agradables y cielos despejados. Para el jueves, se espera una mañana fresca con una mínima de 12 grados Celsius y una tarde soleada con una máxima de 22 grados Celsius. El viernes se presentará un día aún más cálido, con sol pleno y una temperatura máxima de 23 grados Celsius.

El fin de semana en la CABA podría verse ligeramente afectado por la presencia de algunas nubes durante el sábado, pero se espera que el domingo vuelva a ser soleado, con una temperatura confortable de 20 grados Celsius. Esta diferencia en las condiciones climáticas entre el centro del país y la CABA resalta la variabilidad del clima argentino y la importancia de consultar los pronósticos meteorológicos locales antes de planificar cualquier actividad al aire libre.

El SMN continuará monitoreando la evolución del sistema de tormentas y proporcionará actualizaciones periódicas sobre su trayectoria y su impacto en las diferentes regiones del país. Se insta a la población a mantenerse atenta a estos informes y a tomar las precauciones necesarias para protegerse de los posibles riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas





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