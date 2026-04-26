Alerta Meteorológica: Fuerte Temporal de Viento y Lluvia Afectará a Nueve Provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por vientos fuertes, ráfagas de hasta 100 km/h y lluvias intensas en nueve provincias del centro de Argentina. Se espera oleaje intenso en la costa atlántica.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) ha emitido una alerta de alto impacto debido a la inminente llegada de un potente temporal que azotará nueve provincias ubicadas en el corazón de Argentina.

Este sistema meteorológico adverso se caracteriza por vientos de gran intensidad, capaces de alcanzar ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, y por precipitaciones de diversa intensidad que afectarán a una amplia zona del país. La alerta naranja, el nivel más elevado de advertencia, ha sido activada para este domingo en la costa sudeste y sur de la provincia de Buenos Aires, anticipando condiciones meteorológicas extremadamente peligrosas.

Los pronósticos indican que, durante la tarde, se esperan ráfagas que superarán los 90 km/h, con picos que podrían llegar a los 100 km/h, representando un riesgo significativo para la infraestructura y la seguridad de los habitantes. Es crucial que la población tome precauciones y siga las recomendaciones de las autoridades.

El origen de este temporal se remonta a la Patagonia, donde inicialmente se manifestó con fuerza, para luego avanzar gradualmente en dirección norte, extendiendo su influencia hasta alcanzar el sur de la provincia de Buenos Aires. Este desplazamiento progresivo del sistema implica que las condiciones climáticas adversas se irán intensificando a medida que el temporal avance hacia el norte.

Además de los fuertes vientos, el evento estará acompañado por un oleaje extraordinariamente intenso, con un alto potencial erosivo sobre la costa atlántica. Este oleaje, impulsado por las ráfagas más intensas, podría causar daños significativos en las playas, acantilados y otras estructuras costeras.

La combinación de vientos fuertes y oleaje intenso representa una amenaza considerable para las actividades marítimas y costeras, por lo que se recomienda encarecidamente evitar la navegación y el acceso a las playas durante el período de alerta. La situación exige una respuesta coordinada y una preparación adecuada para minimizar los posibles impactos negativos.

Paralelamente a la alerta naranja, se ha emitido una alerta amarilla para el resto de la provincia de Buenos Aires, incluyendo áreas de La Pampa, el este de la región de Cuyo, el sur de Córdoba, el sur del Litoral y el nordeste de la Patagonia. En estas zonas, se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Si bien la intensidad de los vientos en estas áreas es menor que en la costa sudeste y sur de Buenos Aires, aún representan un riesgo potencial para la seguridad de las personas y la integridad de las estructuras. A esta situación se suma la crecida del mar y las lluvias, con acumulados de hasta 30 milímetros esperados sobre el centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esta combinación de factores podría provocar inundaciones locales y dificultar la circulación vehicular.

El Servicio Meteorológico Nacional ha difundido un pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires, instando a los residentes a mantenerse informados sobre la evolución del temporal y a tomar las precauciones necesarias para protegerse. Se recomienda asegurar objetos sueltos, evitar la exposición prolongada al viento y la lluvia, y estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales. La prevención es fundamental para mitigar los riesgos asociados a este evento meteorológico adverso.

El SMN continuará monitoreando la situación y actualizando los pronósticos a medida que el temporal se desarrolle, proporcionando información precisa y oportuna para que la población pueda tomar decisiones informadas y protegerse adecuadamente. La colaboración ciudadana y el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad son esenciales para superar este desafío climático de manera segura y eficiente.

Se espera que el temporal persista durante las próximas horas, por lo que es importante mantener la vigilancia y la precaución hasta que las condiciones meteorológicas mejoren





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