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Alerta meteorológica en Argentina: Violeta por niebla en AMBA y provincias aledañas

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Alerta meteorológica en Argentina: Violeta por niebla en AMBA y provincias aledañas
ArgentinaMeteorologíaAlerta
📆5/26/2026 4:22 AM
📰minutounocom
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La advertencia meteorológica cubre un amplio territorio de la región centro y este de la Argentina, afectando principalmente a la Provincia de Buenos Aires y gran parte de las provincias aledañas. El aviso se extiende hacia gran parte del AMBA y las localidades del interior, con una alerta violeta por niebla. La reducción drástica de la visibilidad, que en varias localidades del conurbano se ubica por debajo de los 100 metros, altera las condiciones seguras para circular, volviendo peligroso el tránsito en autopistas, accesos y rutas nacionales.

La advertencia meteorológica cubre un amplio territorio de la región centro y este de la Argentina , afectando principalmente a la Provincia de Buenos Aires y gran parte de las provincias aledañas .

El aviso se extiende hacia gran parte del AMBA y las localidades del interior, con una alerta violeta por niebla. La reducción drástica de la visibilidad, que en varias localidades del conurbano se ubica por debajo de los 100 metros, altera las condiciones seguras para circular, volviendo peligroso el tránsito en autopistas, accesos y rutas nacionales.

Las autoridades viales y de seguridad han emitido una serie de pautas obligatorias para prevenir accidentes, como la distancia de frenado, las luces adecuadas y la consulta del estado de los vuelos en Aeroparque y Ezeiza, así como los servicios de trenes y vialidad de las líneas fluviales, debido a posibles demoras o desvíos técnicos

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