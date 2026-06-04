Alerta meteorológica en Argentina: llegan las lluvias y el frío se intensifica

El otoño trae mañanas frías y tardes cálidas, pero un frente frío ingresará el viernes con lluvias en el centro del país. Buenos Aires tendrá tormentas el fin de semana.

El otoño se ha instalado definitivamente en Argentina , trayendo consigo mañanas frescas que registran temperaturas de un solo dígito en varias regiones del país. Pese a que las tardes se mantienen cálidas y el clima goza de cierta estabilidad, los meteorólogos advierten que la situación cambiará drásticamente en los próximos días.

Según las proyecciones para esta semana, el jueves 4 de junio se perfiló como el día más complejo en materia climática, con el ingreso de un frente frío que afectará principalmente a las provincias del centro del país. El organismo meteorológico emitió una alerta para Córdoba y sus alrededores, incluyendo localidades como Córdoba Capital, Cosquin, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Río Primero, Jesús María, Mina Clavero, La Cumbrecita, Villa General Belgrano y Río Tercero.

Se espera que las nubes cargadas de lluvia ingresen durante la noche del viernes, dando paso a un fin de semana nublado y con precipitaciones constantes. Además, el eclipse solar más largo del siglo ocurrirá esta semana, un fenómeno que no se repetirá en más de 156 años y que convertirá el día en noche por unos minutos, aunque no afectará directamente las condiciones climáticas en Argentina.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el clima se mantiene frío con destellos de sol que calientan las tardes otoñales. Las temperaturas oscilan entre los 13° y 16° durante el fin de semana, con la posibilidad de lluvias a partir de la noche del sábado. Según los pronósticos, las precipitaciones provendrán del sur y se intensificarán el domingo, cuando se espera una tormenta con mínimas de 13°.

Los porteños deberán prepararse para un fin de semana húmedo y nublado, ideal para actividades bajo techo. No obstante, la semana próxima podría traer una mejora temporal, con días soleados y temperaturas agradables, aunque el otoño seguirá marcando su presencia con noches y mañanas frías. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las lluvias y posibles tormentas, especialmente en las zonas bajo alerta.

Se aconseja evitar actividades al aire libre durante los picos de precipitación y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En cuanto al resto del país, las condiciones climáticas serán variables, con regiones del norte que experimentarán temperaturas más cálidas y pocas lluvias, mientras que el sur continuará con su habitual clima frío y ventoso. Este contraste es típico del otoño argentino, una estación de transición que prepara el terreno para el invierno.

Los expertos recuerdan que es importante mantenerse abrigado y seguir las indicaciones de los servicios meteorológicos para evitar contratiempos





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