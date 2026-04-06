Alerta Inflación: Nuevos Aumentos en Góndolas Impulsados por Combustibles y Guerra

Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo, advierte sobre nuevos aumentos de precios en supermercados, impulsados por la subida de combustibles y el impacto de la guerra, afectando el poder adquisitivo de los consumidores y con un efecto cascada en diversos sectores.

Víctor Fera, propietario de los supermercados Maxiconsumo y fabricante de productos Marolio, confirma una nueva ronda de incrementos en los precios. Los proveedores están presentando nuevas listas de precios que superan el promedio de los últimos meses, influenciadas por el conflicto bélico en curso y el aumento en los combustibles. Estos ajustes se reflejarán en las góndolas de supermercados y comercios minoristas en los próximos días.

Si bien los aumentos no son desproporcionados en relación con la dinámica inflacionaria argentina, sí tendrán un impacto negativo en el poder adquisitivo de los asalariados. Los incrementos se observan principalmente en alimentos. Los aceites han experimentado aumentos promedio de entre el 5% y el 7%. Este rubro ya había sufrido ajustes en febrero y marzo, antes de que el impacto de la guerra se sintiera por completo. Los productos lácteos también registran incrementos similares, oscilando entre el 5% y el 7% dependiendo del producto. Los productos de almacén, como harinas y sus derivados, incluyendo galletitas y tapas para empanadas y tartas, han experimentado subidas de hasta el 10%. En general, las grandes empresas de alimentos están aplicando los mayores aumentos a los productos premium, evitando afectar los artículos más populares y de menor margen de ganancia. Fera señala que los márgenes de utilidad de las empresas alimenticias se encuentran en mínimos históricos, una afirmación que respaldan otros fabricantes del sector, quienes prefieren mantener el anonimato. La subida del 22% en el precio de los combustibles a nivel nacional durante marzo es un factor crucial que los fabricantes no pueden evitar. Además del combustible, Fera destaca el aumento en otros insumos, como el polietileno (hasta un 17%), los envases de cartón (hasta un 15%) y la urea (hasta un 40%). Un director de una importante empresa alimenticia, en diálogo con iProfesional, reconoce que los precios de los combustibles serán difíciles de disimular. La única razón por la cual no se trasladan de forma directa y rápida es la débil demanda, ya que nadie quiere perder cuota de mercado. La incógnita ahora es si la inflación de abril se mantendrá por debajo del 3%. Varias consultoras económicas preveían un mes de abril con una inflación más moderada, basándose en la estabilidad cambiaria y en el mercado de las carnes. La anunciada suspensión de aumentos en los surtidores por 45 días apuntaba en la misma dirección. Sin embargo, se deberá esperar a las próximas semanas para confirmar el impacto de los aumentos en las góndolas, como consecuencia de los combustibles y su efecto en cadena en los sectores dependientes. En una economía altamente sensible a los cambios de precios, el costo de la energía actúa como un elemento crucial que afecta a toda la estructura productiva. Los recientes ajustes en los combustibles desencadenan una reacción en cadena en varios sectores clave. Según un informe de la consultora Eco Go, el impacto del combustible varía significativamente según la actividad, representando hasta una quinta parte del costo total en el sector logístico. El transporte automotor lidera el ranking con una incidencia del combustible del 20,6%, lo que explica la rápida traslación de los aumentos a las tarifas de fletes y, posteriormente, al precio final de los bienes de consumo. El transporte aéreo se sitúa justo por debajo, con un 20,15%. Las aerolíneas, en un contexto de revisión de subsidios y búsqueda de rentabilidad, deben decidir si absorben estos costos o los trasladan a los pasajes, afectando al turismo y al transporte corporativo. Además, sectores como la construcción agropecuaria (13,26%) y la fabricación de gases comprimidos y licuados (12,47%) muestran una alta dependencia de los combustibles. Incluso la generación y distribución de energía eléctrica presenta un 11,15%, lo que demuestra la presión que ejercen los combustibles líquidos sobre la matriz energética nacional





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