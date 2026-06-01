Alerta física en la Selección Argentina: varios titulares llegan con lesiones a la previa del Mundial

El equipo campeón del mundo enfrenta múltiples problemas musculares y de lesiones en varios de sus referentes a pocos días del debut en la Copa del Mundo, aunque se confía en que estarán al cien por ciento para el partido inaugural.

La selección argentina , a pesar de ser la vigente campeona del mundo tras Qatar 2022 y haber ganado la Copa América en el medio, liderando las eliminatorias de punta a punta, afronta una serie de problemas físicos en su plantel a pocos días del debut en la Copa del Mundo.

El entrenador Lionel Scaloni ha sido claro al señalar que requiere a todos sus jugadores en óptimas condiciones físicas, futbolísticas y mentales. Sin embargo, varios titulares llegan con lesiones o molestias luego de una exigente temporada con sus clubes, lo que genera alarma en el búnker de Kansas City, donde el equipo concentra antes de viajar a los amistosos contra Honduras e Islandia y posteriormente al debut ante Argelia.

Cada caso presenta distinta complejidad, no es lo mismo una simple molestia que un desgarro, una distensión o una fractura. El capitán Lionel Messi arrastra una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda, lo que pone en duda su participación en los duelos preparatorios, aunque desde el entorno se desmintió la versión de un desgarro isquiotibial en su pierna derecha y se aseguró que no corre riesgo para el Mundial.

Leandro Paredes sufrió una fractura pequeña en un dedo de la mano izquierda en la previa de la final de la Europa League; aunque no está desgarrado, será cuidado estos primeros días y podría perderse los amistosos, pero se espera su recuperación para el debut. Lisandro Martínez y Dibu Martínez viajaron para sumarse al grupo.

El lateral del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, se recupera a contrarreloj de una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha, sufrida en la Premier League con Tottenham; su presencia como titular el 16 de junio es incierta. Cuti Romero, tras una contusión en la rodilla izquierda con Hellas Verona, se muestra bien y entusiasmado por ganarse un puesto, pero arrastra una torcedura en el tobillo izquierdo que agravó al forzar su vuelta en la Champions League, por lo que se espera que llegue al cien por ciento para el inicio del torneo.

Otros jugadores también llegan con lesiones de diferente grado, como un desgarro grado 2 de 15 días atrás con River para un defensor no especificado (probablemente se refiere a una de las tantas versiones circulantes, pero se menciona en el texto original). La delegación viaja con cuidado extremo, evaluando cada caso, mientras Scaloni define el once ideal para la defensa del título





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Argentina Lionel Messi Lionel Scaloni Lesiones Mundial Qatar 2022 Copa América Amistosos Argentina Fútbol Deportes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La selección argentina viaja a Estados Unidos para el Mundial 2026 con homenaje a MessiEl plantel argentino partió rumbo a Estados Unidos en un avión decorado con el 10 de Messi. Se hospedarán en Kansas City y jugarán amistosos contra Honduras e Islandia antes del Mundial. Otras selecciones como Ecuador también se preparan.

Read more »

La Selección Argentina ya llegó a Kansas City para jugar el Mundial 2026El grupo lo integran los 18 convocados, más juveniles y reservas.Scaloni encabezó el cuerpo técnico en el vuelo a Estados Unidos.Cómo sigue la agenda hasta el día del debut.

Read more »

La bronca del DT de Argelia cuando le preguntaron por Argentina en la previa del MundialVladimir Petkovic, entrenador del primer rival de la Albiceleste en el Mundial, manifestó su fastidio por el énfasis puesto en el conjunto dirigido por Scaloni.

Read more »

Así es la habitación de la concentración de la Selección Argentina en el Mundial 2026Comodidades pensadas para el descanso y una sede elegida estratégicamente forman parte del operativo rumbo a la defensa del título.

Read more »