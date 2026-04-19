Alerta en Tucumán por posible presencia del caracol gigante africano

El SENASA investiga la posible aparición del caracol gigante africano en San Miguel de Tucumán tras una denuncia de la Fundación Miguel Lillo. Se han tomado muestras y convocado a una reunión urgente con autoridades sanitarias e investigadores para definir acciones.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) ha activado las alarmas en la ciudad de San Miguel de Tucumán ante la sospecha de la presencia del caracol gigante africano (Lissachatina fulica) en una vivienda ubicada en el barrio Ciudadela, en la zona sur de la capital provincial.

La alerta se originó a raíz de una denuncia formal presentada por la Fundación Miguel Lillo, una reconocida institución dedicada a la investigación científica y la conservación, que reportó la posible localización de este molusco en un domicilio particular. Ante esta grave notificación, personal especializado del SENASA se trasladó de inmediato al lugar para recolectar muestras pertinentes. Estas muestras han sido debidamente embaladas y enviadas al laboratorio oficial del organismo para someterlas a un riguroso proceso de análisis. La comunidad científica y sanitaria de la región aguarda con expectativa la confirmación oficial sobre la presencia de esta plaga exótica, cuya naturaleza invasora representa una amenaza significativa. En respuesta a la potencial amenaza que representa el caracol gigante africano, el SENASA ha convocado a una reunión de carácter urgente. El encuentro reunirá a destacados investigadores del Instituto Miguel Lillo, quienes poseen un profundo conocimiento sobre la fauna local y regional, junto con representantes del Municipio de San Miguel de Tucumán, encargados de la gestión y el control territorial, y miembros del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), responsables de la vigilancia epidemiológica y la salud pública. El objetivo primordial de esta cita es realizar una evaluación exhaustiva del estado de situación actual, analizar los riesgos potenciales y, de manera crucial, definir un plan de acción coordinado y efectivo en caso de que la presencia del molusco invasor sea confirmada. La importancia de esta colaboración interinstitucional radica en la necesidad de una respuesta rápida y unificada para mitigar cualquier impacto negativo sobre la salud humana, la agricultura y el delicado equilibrio ambiental de la provincia. La experiencia previa con especies invasoras subraya la importancia de una estrategia preventiva y de respuesta bien establecida. El caracol gigante africano es reconocido a nivel mundial como una de las especies invasoras más peligrosas y dañinas. Su agresividad reproductiva, su capacidad de adaptación a diversos entornos y su dieta generalista le otorgan una ventaja competitiva considerable frente a las especies nativas, pudiendo desplazarlas y alterar significativamente los ecosistemas. Más allá del impacto ambiental, esta especie representa un serio riesgo para la salud humana, ya que puede ser portador de parásitos y patógenos que pueden transmitirse a través del contacto directo o la ingestión accidental. En el ámbito de la agricultura, su voracidad puede causar devastadoras pérdidas en cultivos, afectando la producción de alimentos y la economía local. Ante esta coyuntura, tanto el SENASA como las autoridades sanitarias de la provincia han emitido una serie de recomendaciones claras y concisas destinadas a la ciudadanía. El principal mensaje es la necesidad de mantener una vigilancia activa y de seguir las indicaciones oficiales al pie de la letra. La presencia de estos ejemplares, aún en su etapa de sospecha, representa un riesgo sanitario y ambiental innegable, por lo que la colaboración y atención de la comunidad son fundamentales para la implementación de medidas de control y erradicación exitosas. Se insta a la población a reportar cualquier avistamiento de este tipo de caracol a las autoridades competentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz





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